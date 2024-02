Cum se produce, de fapt, un cutremur. Ce trebuie să faci în timpul unui seism

Cum se produce, de fapt, un cutremur. Acesta este un eveniment natural total imprevizibil, cu toate că există sisteme de avertizare seismică. Așadar, trebuie să știm modul în care trebuie să procedăm în caz de seism, indiferent de locul unde ne aflăm în acele momente. Cutremurul este un fenomen destul de periculos, care poate avea intensitate mică sau mare. Pentru a înțelege mai exact modul în care se produce o mișcare seismică, vă detaliem tot procesul în materialul de mai jos!

Cum se produce un cutremur

În primul rând, pentru a înțelege exact modul în care se produce un cutremur, trebuie să știm că scoarța terestră este învelișul exterior al Pământului. Conform specialiștilor, aceasta poate ajunge la adânci mari, de până la 300 de kilometri. Dacă nu știați până acum, un cutremur de pământ este, de fapt, o eliberare de energie care se acumulează, iar la un moment dat, plăcile tectonice se ating și se reașează.

Mantaua Pământului este cel mai gros strat, care are o grosime de 2.900 de kilometri. Aceasta este alcătuită în mare parte din rocă topită și extrem de fierbinte. Sub manta se regăsește nucleul, cea mai profundă parte a Pământului. Cea mai importantă este mantaua, pentru că pe ea stau toate plăcile continentale, dar și cele oceanice. Așadar, cutremurul se produce doar în zonele în care plăcile tectonice se întâlnesc și se ciocnesc.

Ce se întâmplă, de fapt, atunci când are loc un cutremur

Atunci când are loc un cutremur, plăcile tectonice trec unele pe lângă altele, alunecă, se vor lipi și se vor freca într-un final. În acest mod, plăcile duc la apariția unei presiuni sau tensiuni, care va fi eliberată sub formă de energie seismică, rezultând un cutremur.

Totuși, unele cutremure se pot produce și din cauza mișcărilor de-a lungul faliilor geologice. Ele sunt, de fapt, zone de ruptură în scoarța terestră, iar blocurile de roci se mișcă relativ una față de cealaltă.

Cum se măsoară forța unui seism

Intensitatea seismică se măsoară cu ajutorului unui seismograf. Acest aparat înregistrează momentul, durata și amplitudinea mișcărilor seismice de la suprafața terestră. Seismograful trimite un semnal către o peniță atașată unui tambur acoperit de hârtie.

Astfel, tamburul se rotește, iar peniţa reproduce mișcarea terenului. Înregistrarea poartă numele de seismogramă. Cu cât cutremurul este mai puternic și ține mai mult de câteva secunde, amplitudinea și durata înregistrării lui pe seismogramă vor fi mult mai mari.

De regulă, intensitatea și forța se măsoară după ce a avut loc seismul. În plus, aria de influență a unui cutremur se poate proiecta cu un con cu vârful în jos. Acesta va pleca și din epicentrul lui și se va duce spre suprafață. Dacă seismul a fost jos, aria afectată la suprafață va fi mult mai mare.

Ce este magnitudinea unui cutremur

Experții măsoară magnitudinea unui cutremur pe scara Richter. Scara a fost stabilită în anul 1935, de către seismologul american Charles Francis Richter. De obicei, scara măsoară magnitudinea unui seism de la nivelul 0 la nivelul 12.

Multe persoane nu știu că magnitudinea este măsura energiei eliberate în focarul cutremurului. Spre exemplu, nivelul de magnitudine 5 este mult mai mare decât nivelul de magnitudine 4. Scara este o unitate a magnitudinii corespunde cu o creștere de aproximativ 30 de ori a energiei eliberate. De asemenea, magnitudinea unui cutremur nu poate prezice cu exactitate care sunt pagubele. Totul depinde de tipul solului.

De la ce magnitudine se simte un cutremur

Specialiștii susțin că un cutremur poate fi simțit începând de la o magnitudine de 3 sau chiar 2,5, dacă ne aflăm cât mai aproape de epicentrul lui. Cutremurele cu magnitudine de 4-5 pot fi resimțite pe o distanță de aproximativ 200 de km. La seismele cu magnitudine de peste 5 pe scara Richter, la distanțe mult mai mari, de sute de km.

Care a fost cel mai puternic cutremur din lume

! A avut o magnitudine seismică de 9,5 pe scara Richter și a durat 10 minute. Seismul s-a produs în Chile, iar cel mai afectat oraș a fost Valdivia. Epicentrul cutremurului a fost la Lumaco, iar seismul s-a produs sub forma unui tsunami. În plus, cutremurul devastator a fost urmat de replici mari, de peste 7, 5 grade, care au ținut câteva zile bune.

Seismul din Chile a început la ora 15: 11 și a ținut 1o minute, un adevărat record. Din păcate, pagubele produse de acesta au fost catastrofale. Au decedat aproape 6.000 de persoane, iar 2 milioane au rămas pe drumuri, după ce locuințele lor au fost distruse de tsunami.

Cel mai mare cutremur din România

. Seismul de 7,4 grade pe scara Richter a durat 55 de secunde și a făcut peste 1.500 de victime, cele mai multe fiind în București. Atunci, peste 11.300 de oameni au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri.

Și în 2004, țara noastră a fost zguduită de un cutremur cu o magnitudine de 6.0 grade. În România, Vrancea este zona cu cel mai ridicat grad seismic, fiind situată la curbura Carpaților Orientali. Aici, seismele se produc la adâncimi intermediare.

„De exemplu, un cutremur vrâncean are o intensitate mare în jurul epicentrului și până în București, dar dacă te duci în Cluj, intensitatea aceluiași cutremur va fi una mică, pentru că efectele vor fi diminuate până acolo.”, susțin specialiștii.

Sfaturi utile în timpul unui cutremur

În cazul în care sunteți surprinși de un cutremur, primul loc pe care trebuie să-l faceți este să căutați rapid un loc sigur. Experții recomandă să evitați zonele apropiate de ferestre, uși sau obiecte care se pot prăbuși ușor. Dacă sunteți în interiorul unei clădiri, mergeți și vă așezați sub o masă sau un birou. Nu ieșiti de acolo până nu se oprește seismul!

În schimb, dacă cutremurul are loc într-un spațiu public, mergeți în locurile cât mai departe de ferestre, oglinzi sau aparate de iluminat. Sub nicio formă nu ieșiți afară și nu utilizați liftul. Dacă sunteți în automobil când are loc un cutremur, nu ieșiți din el și așteptați forţele de intervenţie. Opriți într-un loc cât mai sigur, departe de imobile, poduri sau pasaje.