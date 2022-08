Cum se simte soția lui Ilie Năstase după ce a fost aruncată de pe cal: “Mi-a zdruncinat rău creierii”

Ioana Simion, soția lui Ilie Năstase, a făcut declarații despre cum se simte după ce a fost aruncată de pe cal zilele trecute.

Cum se simte soția lui Ilie Năstase după ce a fost aruncată de pe cal

Ioana Năstase este foarte pasionată de călărie, motiv pentru care partenerul ei de viață i-a oferit un cal pur sânge.

Soția fostului jucător de tenis . Animalul a aruncat-o, pur și simplu, de pe spatele său, iar lucrurile s-ar fi putut încheia tragic.

Accidentul de la echitație a fost un șoc pentru Ioana Năstase, mai ales că lucrurile au mers bine la început.

La o zi după ce a suferit accidentul, Ioana Năstase a vorbit despre starea sa de sănătate. Căzătura brunetei a fost atenuată de nisip, iar acum aceasta urmează un tratament.

Ioana Năstase nu-și explică cele petrecute, mai ales că animalul său, Cezar, nu a mai fost agresiv cu ea înainte. Soția lui Ilie Năstase recunoaște că nu se simte foarte bine în aceste momente.

“Nu mă simt prea bine, iau tratament, trebuie să recunosc, mi-am cam văzut moartea cu ochii, m-a aruncat în cap.

Calul meu, pe care îl știți voi, doar că el foarte schimbat, am și întrebat ce are calul, mi-a spus că nu are nimic, de obicei se lucra cu el înainte de a-l încăleca eu, se lucra cu el, timp de 20 de minute, lucra băiatul care se ocupa în mod special de el zilnic.

Mi-a zdruncinat rău creierii, trebuie să recunosc. Și coloana… Eram pe nisip, ceea ce a fost foarte bine, pentru că a atenuat.”, a declarat Ioana Năstase la Antena Stars, potrivit .

Înainte de accident, a apucat să facă o ședință foto cu calul său, iar imaginile au fost postase pe rețelele de socializare.

“Înainte de a fi aruncată de pe șaua lui Cezar. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că m-a salvat și de această dată.”, a scris aceasta în dreptul fotografiilor.

Calul soției lui Ilie Năstase se află la un centru de echitație din Brașov. Pasiunea sa pentru echitație a costat-o câteva mii de euro pe frumoasa brunetă, care a fost la un pas de tragedie în weekend-ul trecut.