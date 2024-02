Cum și de ce sunt terfeliți Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Replica vedetei TV

Nemulțumiri reale sau dorința de a terfeli numele unora dintre cei mai cunoscuți bucătari din România? După ce Cătălin Scărlăescu a fost acuzat că lansarea cărții sale a fost un eșec, Florin Dumitrescu a fost luat un vizor. Ce plângeri s-au primit pe numele fostei vedete de la Chefi la cuțite.

Cum se aruncă cu noroi în chefii Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu

, necazurile par să se țină lanț de Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Deși nu mai apar la Antena 1, celebrii bucătari nu și-au încheiat carierele, din contră, muncesc din greu pentru ele.

Așa se face că iubitul Doinei Teodoru . Pe de altă parte duminică, 5 februarie, a avut loc primul brunch al restaurantului Stejarii, unde mâncarea a fost gătită de Florin Dumitrescu și echipa localului, coordonată de Chef Alexandru Macovei.

Ținând cont de imaginile distribuite pe rețelele sociale și de postările de pe conturile publice ale restaurantului, brunch-ul a fost un succes. Dar sunt și voci care afirmă contrariul.

A doua zi după eveniment, cineva a trimis pe adresa redacției FANATIK, o plângere conform căreia, deși a făcut eforturi financiare pentru a participa la brunch-ul lui Florin Dumitrescu, a avut parte numai de dezamăgiri.

Femeia susține că prețul plătit pentru un adult a fost de 400 de lei, iar pentru un copil (6-12 ani) – 200 de lei. Pentru acești bani, persoana în cauză se aștepta să-l cunoască pe Florin Dumitrescu și să stea de vorbă cu el.

Conform acesteia, nu s-ar fi întâmplat, pentru că cheful ar fi stat la discuții, în mare parte, cu familia și apropiații săi. În plus, copilul nu ar fi avut parte de enterteimentul promis, ci ar fi fost nevoită să-l țină lângă ea.

Nu a fost mulțumită nici de mâncare

Nici mâncarea și nici băutura nu ar fi fost pe placul femeii. A afirmat că a comandat limonadă, iar între primul și al doilea pahar ar fi fost o diferență destul de mare din punct de vedere al cantității, deși prețul ar fi fost același.

„În concluzie, pentru ce am plătit? Doar pentru nume? Mă așteptăm la mai multă interacțiune pentru banii ăștia. La final notă a fost destul de piperată pentru că s-a adăugat și băutură care nu era ieftină deloc.

Auzisem că așa sunt genul acesta de evenimente, o vedetă face reclamă, se plimbă pe acolo, dar atât, nimic mai mult”, a fost concluzia trasă de femeie după ce a participat la brunch.

Florin Dumitrescu răspunde acuzațiilor: „Este o greșeală”

În consecință, FANATIK.RO l-a contactat pe Florin Dumitrescu, care a răspuns acuzațiilor aduse. Cheful a afirmat că în cei 23 de ani de carieră nu a mai primit plângeri și neagă că anumite persoane ar fi avut parte de tratament special din partea sa.

„Cred că e o o greșeală. (…) Nu are legătură cu mine. Plângerea trebuia făcută la restaurant, nu la presă. Eu am fost acolo să gătesc. Vă dați seama că e un dubios să-mi spuneți treaba asta. Nu am fost să dau mâna cu lumea. Era un loc unde… eu am fost la muncă, oamenii au venit să mănânce. E un pic cam prea mult.

Este prima oară în 23 de ani de când fac meseria asta când plângerile se trimit pe adresa unui ziar. Este un pic deplasat și este posibil să fie și comandată. Majoritatea clienților care au fost acolo au dintr-un circuit închis. Mai ales că eu am salutat pe toată lumea. De la cel mai mic până la cel mai mare”, ne-a spus Florin Dumitrescu.

Cătălin Scărlătescu s-a aflat într-o situație similară

Amintim că și succesul lansării cărții lui Cătălin Dumitrescu a fost umbrit de un episod similar. La momentul respectiv, dezvăluia că a primit o plângere conform căreia pentru oamenii „de rând” mâncarea a fost insuficientă, în timp ce anumiți invitați au avut parte de tratament special.

Subiectul a fost atins acum și de fostul său coleg de la Chefi la cuțite. „Am mai observat chestia asta și la lansările lui Cătălin, că au fost diferite plângeri. Din punctul meu de vedere, eu mi-am făcut treaba. Oamenii au fost foarte mulțumiți. Toți au plătit. Niciunul nu a fost ținut în brațe sau ținut diferit.

Restaurantul ăla nu e al meu și a fost făcut pe bază de rezervări. Și nu a fost un meet&greet, ceva la modul ‘Hai să ne întâlnim’. Am stat cu toate mesele, am vorbit cu toată lumea.

Să știți că asta e o polemică gratuită. Nu vreau să iau parte la așa ceva. Eu am muncit două zile pentru evenimentul ăla, ca să iasă bine. Credeți-mă, clienții au mâncat și au fost foarte mulțumiți”, a afirmat Florin Dumitrescu.

Totodată, el a dezvăluit că, în timpul evenimentului, autoarea plângerii nu a avut obiecții. „P.V , 4 persoane. Nu au avut nimic de obiectat în restaurant”, a completat celebrul bucătar.

În urma sesizărilor primite, Florin Dumitrescu a putut afla și cine a fost nemulțumit de felul în care a fost tratat, menționând că nu este deloc interesant să intre într-un scandal. „Am identificat si masa cu pricina, am identificat si persoanele”, a completat fosta vedetă de la Antena 1.