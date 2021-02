Cum sunt umiliți românii în concedii: deportați din Mexic sau mușcați de șobolani în Grecia

Românca deportată din Mexic și turistul mușcat de șobolan într-un hotel de 5 stele, în Grecia sunt doar câteva dintre poveștile care au făcut înconjurul mediului online în ultimele ore. Ceea ce trebuia să fie un concediu de vis, un concediu plătit pe bani grei s-a transformat într-un adevărat coșmar. Culmea, autoritățile române au ridicat până acum din umeri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În tot acest timp, agențiile de turism au căutat să-și apere drepturile și au promis rezolvări. Nu o dată acestea n-au mai venit deloc.

Clara Georgiana este una din turistele care au trăit o experiență înfiorătoare. Aceasta a ajuns în Mexic într-un sejur cu soțul, dar la puțin timp după coborârea din avion, lucrurile s-au schimbat dramatic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Românca deportată din Mexic și turistul care a fost mușcat de șobolan în Grecia

Femeia a și fost deportată între timp în România, în timp ce soțul ei a rămas în Mexic, fără bani și telefon. „Chiar dacă la prima vedere o vacanță în Mexic te face să visezi la Paradis, totul se poate transformă într-un IAD în momentul în care aterizezi pe aeroport și ajungi la poliția de frontieră pentru a primi viza de intrare!

O să vă relatez mai jos experiență mea din 30 ianuarie 2021, o parte pe care nimeni nu o afișează și nicio agenție de turism nu ți-o pune în vedere atunci când plătești pentru o vacanță câteva mii de euro.

ADVERTISEMENT

Pe scurt am achiziționat o vacanță de la Karpaten împreună cu soțul meu și alți doi prieteni, iar la fel că și noi și-au achiziționat și alți turiști români, și am plecat împreună către destinația Cancun! După 15 ore de zbor, ajungem pe aeroport neștiind ce experiență traumatizantă avea să ne aștepte!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La frontieră, poliția a decis să ne trateze că entități separate, deși eram o familie! Soțului meu i-au acordat viza, iar pe mine m-au deportat fără să mă lase să i-au legătură cu el! Nu mi-au dat acces la telefon, nu au acceptat să vorbească în engleză, m-au ținut pe mine și pe mai mulți turiști închiși într-o celulă și ne-au urcat în primul avion conduși cu forță de polițiști, fără să ne dea pașapoartele decât în momentul în care am ajuns înapoi în Paris de unde iarăși am fost așteptați și escortați de poliție.

Cum a ajuns din turistă în Mexic, deportată în România

Totul se întâmplă fără absolut nicio explicație! Dacă din instinct încerci să te aperi sau să îți ceri drepturile, ești bruscat și amenințat că vei fi arestat!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După toată această experință am căutat informații și am descoperit că sunt zeci de persoane care au trecut prin asta în aceeași destinație și în maniere mult mai agresive încă din 2013, ținuți închiși două sau trei zile, tratați abuziv că pe niște infractori, fără telefoane, fără lucruri personale și fără a avea măcar dreptul de a se duce la toaletă neînsotiti.

Prin urmare, vă recomand să va gândiți de zece ori când alegeți destinația Mexic pentru că totul este o loterie și se poate transformă într-un coșmar! Vă scriu aceste rânduri după experiență mea la cald și dintr-un moment în care eu mă aflu în România, iar soțul meu în continuare în Cancun fără bani și fără telefon, pentru că toate erau la mine!

ADVERTISEMENT

În încheiere vreau să va menționez faptul că am apelat la amabasada României din Mexic și singurul răspuns primit a fost că : “Mexicul are dreptul să te deporteze fără nici o explicație“, a scris aceasta pe o rețea de socializare.

Zeci de români blocați în Mexic

Culmea, nu a fost singura experiență de acest gen petrecută în Mexic. Mai mulți români au avut parte de același tratament. Zeci de turiști au fost blocați în aeroportul din Cancun și acolo sunt de aproape trei zile

ADVERTISEMENT

Vorbim despre pasagerii a două avioane ajunse în Mexic care nu au primit nici dreptul de a intra în țară și de a merge în concediul de vis, dar nici nu au fost întorși în țară. Aceștia au reușit să filmeze condițiile în care trăiesc de câteva zile. Înghesuiți într-o sală, în plină pandemie de coronavirus, fără nicio regulă de distanțare, fără apă, mâncare sau telefoane, românii așteaptă acum o minune.

Printre aceștia s-a aflat o tănără mămică alături de un bebeluș de 10 luni de zile. „La toaleta am mers însoțită pentru a schimba bebelusul, iar atunci agenta care m-a însoțit mi-a spus ca ne vor trimite înapoi. Îmi era greu sa cred. Și totuși nu primeam nicio informație. Dupa un timp ne-am mutat și incuiat intr-o alta încăpere, un fel de sala de așteptare cu câteva saltele sprijinite de pereti și toalete într-un capăt.

(…) Am ajuns pe un culoar care ducea spre avion și atunci am înțeles ca ne vor forță sa urcam în avion înapoi. În momentul acela am cerut sa vina și tatăl copilului pentru ca eu nu aveam nici mancarea pentru bebe, nici chei de la casa, cum puteam sa plec fără nimic. M-au amenințat de mai multe ori ca dacă nu urc în avion voi ajunge la închisoare, ca sunt obligata sa plec.

Soțul meu nu mai putea luat bilet, nu putea ajunge la mine in niciun fel, nici la telefon nu ma lăsau sa termin conversația unde îl anuntam ca suntem deportați sau riscam sa ajungem în închisoare. M-au amenințat încă o data „închisoarea nu este un loc pentru o mama cu copil” „esti pe teritoriul nostru și autoritățile iti pot lua copilul în situația asta”, a scris și aceasta.

Cum se apără MAE de acuzele românilor

Ministerul Român al Afacerilor Externe a transmis doar că autoritățile mexicane au invocat motive de securitate pentru interzicerea accesului și că, într-adevăr, acestea trebuie să fie ceva mai bine fundamentate.

„MAE precizează că în perioada 30-31 ianuarie 2021, Ambasada României la Ciudad de Mexico a primit o serie de solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni români cărora nu le-a fost permisă intrarea în Statele Unite Mexicane, la sosirea pe aeroporturile din Mexico City și Cancun. În acest context, reprezentanții ambasadei au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale, în vederea obținerii unor informații suplimentare cu privire la situația cetățenilor români și motivele refuzului accesului pe teritoriul mexican.

Potrivit datelor preliminare comunicate de autoritățile mexicane cu competențe în domeniul migrației, deciziile de interzicere a accesului pe teritoriul mexican au fost adoptate atât pe baza răspunsurilor cetățenilor români la interviul realizat la sosire (scopul călătoriei nu ar fi fost justificat corespunzător), cât și ca urmare a identificării unor alerte la verificarea documentelor de călătorie prezentate de persoanele în cauză.

Totodată, MAE subliniază că misiunile diplomatice nu au competențe în a modifica deciziile autorităților din statele de reședință. Cu toate acestea, Ambasada României la Ciudad de Mexico a semnalat situația ministerului afacerilor externe mexican, exprimându-și nemulțumirea și subliniind importanța ca astfel de decizii să fie fundamentate solid și implementate cu respectarea strictă a drepturilor cetățenilor români”, a explicat MAE.

Românul mușcat de șobolan în Grecia

De altfel, în ultima perioadă plângeri au venit din mai multe părți ale lumii. Un turist a acuzat că a plătit peste 2 mii de euro pentru un hotel bine cotat din insula Corfu și a constatat că șobolanii se plimbau pe balconul lui.

„Agenția nici măcar nu m-a băgat în seamă, mi-a spus că eu am optat pentru acel hotel. Da, într-adevăr, dar nu și pentru șobolani. Despre hotel, ce să mai zic. Mi-au spus că șobolanul e veveriță și mi-au râs în nas”, a zis acesta pentru FANATIK.

Bărbatul spune că a găsit inițial semne de mușcătură într-un măr uitat pe balcon. A doua seară, în timp ce stătea pe scaun a simțit cum este mușcat de degetul de la picior. A intrat speriat în casă, după care a urmărit ce se întâmplă pe balcon. Nu a mai durat mult până când o întreagă familie de șobolani i-au trecut prin fața ochilor.

„Filmarea mea nu a fost foarte bună. Când m-am dus la recepție mi-au spus să stau de vorbă cu directorul. După vreo 3 ore pierdute din concediul meu, individul m-a primit și a început să râdă de mine spunându-mi că este vorba despre o veveriță, dar dacă vreau pot schimba camera. A doua seară i-am filmat perfect șobolanii și mi-a zis că, asta e, mai sunt și pomi în complex.

Am ajuns în cele din urmă la o clinică unde mi-a fost curățată mușcătura și unde mi-au făcut analize de sânge. Mi-au transmis că este ok, dar rezultatul îmi vine pe mail în câteva zile. Nu am mai stat, este vina mea, greșeala mea, nu am insistat să-mi dea acel rezultat pe loc. După ce am ajuns în țară am primit de la clinică o foaie conform căreia nu prezentam semne, absolut nimic. Totul era în mintea mea.

La mai bine de două luni distanță, agenția mi-a răspuns că hotelul funcționează în conformitate cu standardele și liniile directoare grecești și normele de sănătate și securitate, astfel că, pentru a preîntâmpina aceste situații au fost amplasate pe proprietatea hotelului peste 150 de cutii de șobolan și se plaseaza otravă lunar pentru a reduce populația animalelor nedorite in apropierea incintei hotelului”, a continuat bărbatul.