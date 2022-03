Cum va arăta primul „11” al lui Dinamo cu CFR Cluj. „Câinii” sunt dezmembrați de accidentări. Exclusiv

Dinamo are infirmeria plină înaintea meciului cu CFR Cluj, din etapa a 30-a din Casa Pariurilor Liga 1, dar Flavius Stoican va încerca să alinieze o echipă de start . FANATIK a aflat în exclusivitate primul „11” pe care antrenorul în vârstă de 45 de ani îl va folosi la partida din Gruia.

Cum va arăta echipa de start a lui Dinamo la meciul cu CFR Cluj. Mihai Eșanu revine în poarta „câinilor”

Dinamo are nevoie de puncte ca de aer. Chiar dacă în ultima etapă din sezonul regulat are meci pe terenul liderului și campioanei en-titre CFR Cluj, „câinii roșii” vor face tot posibilul pentru a nu pleca din Gruia cu mâna goală.

Înaintea duelului cu echipa lui Dan Petrescu, dinamoviștii sunt pe locul 14, al doilea loc de baraj, cu 17 puncte, 15 mai puține decât Chindia Târgoviște. Palmaresul nu îi ajută însă deloc pe bucureșteni, care nu i-au învins niciodată pe ardeleni în ultimele zece confruntări directe.

La partida cu CFR Cluj, între buturile lui Dinamo va reveni Mihai Eșanu. Va fi primul meci al goalkeeperului după o pauză de trei luni. Linia de fund a roș-albilor va fi compusă din , Marco Ehmann, Baptiste Aloe și Steliano Filip.

Cătălin Carp și Balthazar Pierret vor juca în fața apărării, în timp ce Gabriel Torje, Ahmed Bani și Răzvan Grădinaru vor evolua în spatele vârfului Vlad Morar.

Primul „11” al lui Dinamo cu CFR Cluj

M. Eșanu – de Moura, M. Ehmann, B. Aloe, St. Filip – C. Carp, B. Pierret – G. Torje, Bani Mustafa, R. Gradinaru – V. Morar

Flavius Stoican: „La Dinamo, cine e înalt parcă e mai scund. Cine are noroc, parcă are ghinion”

Dinamo are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, iar Flavius Stoican dă vina și pe ghinion pentru situația în care se află echipa cu 18 titluri de campioană a României. La conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj, antrenorul dinamovist a descris în stilul caracteristic situația accidentaților.

„Sunt multe probleme de lot: Cristiano, Mihaiu, Ivanovski, Matei, Răuță, Patriche, Jovanovic, Grigore, Rodriguez nu are drept de joc, Azankpo, iar cel mai rău Tomozei. Dar cei care au jucat mai puțin trebuie să arate că merită un loc de titular.

Vorbeam odată cu Alex Răuță și ziceam ca cine intră pe poartă la Dinamo parcă își pierde din calități. Cine e înalt, parcă e mai scund, cine e gras, parcă devine slab, cine are viteză, parcă nu mai are viteză, cine are noroc, parcă are ghinion”, a declarat Flavius Stoican, înainte de CFR Cluj – Dinamo.