Cum vede Ada, după eliminare, Survivor: „Toți au o doză de șerpilism”! Îi face praf pe băieți

După ce a fost eliminată de la Survivor România 2023, Ada Dumitru a ajuns în țară și a făcut dezvăluiri despre întreaga experiență. Ce părere are fosta Faimoasă despre colegii pe care i-a avut în show-ul de la Pro TV.

Fosta Faimoasă Ada, dezvăluiri despre Survivor România 2023

Ada Dumitru a fost printre favoriții publicului Survivor România și de multe ori a fost salvată de la eliminare de voturile telespectatorilor. Totuși, ea a ieșit din competiție din motive medicale, din cauza unor chisturi ovariene, dar susține că nu regretă.

Întoarsă în țară, Ada a fost invitată în unde a făcut dezvăluiri despre întreaga experiență. Recunoaște că, la început, a luat totul în glumă, dar până la final și-a schimbat complet mentalitatea.

„Eu am fost un om relaxat. Că de aia m-am și dus la multe nominalizări. Am luat-o un pic ușor la început și după aia m-am schimbat pe mine ca om. Te face să te gândești la viața ta de acasă. Să apreciezi oamenii”, a dezvăluit Ada.

Fosta concurentă de la Survivor a vorbit și despre faptul că a fost numită „șerpoaică” de anumite persoane. Inclusiv Ada, însă, susține că a fost cât se poate de reală.

„Cred că toată lumea care vine în competiția asta are o doză de șerpilism în el. Ești tu contra celuilalt. Mai ales la individuale am văzut acum că o să fie o surpriză. Sunt niște oameni pe care îi iubesc foarte mult și eu nu o să știu ce să votez”, susținut Ada.

Scandalurile cu DOC, un subiect delicat

La Survivor România, Ada a cunoscut și o altă față al lui DOC. A plecat de acasă admirându-l, . Totuși, nu-i poartă pică. Înțelege că artistului i-a fost mai greu să se adapteze condițiilor și spune că și ea a avut momente când ar fi făcut orice pentru mâncare.

„Eu un subiect, cumva, delicat. Într-adevăr eu îl apreciez foarte tare ca artist ca om. El așa a luat el experiența asta. Eu, real vorbind, nu mi-a fost greu să mă adaptez la condiții. Adică, mă uitam de două ori la un coș de gunoi, nu vreau să fiu…”, a dezvăluit fosta Faimoasă.

Băieții, „țațele” de la Survivor România

Totodată, ca să lămurească misterul din jurul grupului de fete, Ada a dezvăluit că ele au rămas unite tocmai pentru că băieții se atacau și se certau tot timpul. Când vine vorba de marele premiu, speră din suflet că va ajunge la Ștefania.

„Băieții se certau într-una. Noi stăteam liniștite și ăștia începeau să se certe. Zici că ei erau țațele. Noi ne vedeam de treaba noastră. Am văzut-o pe Moromete care a început să facă ca toate alea. Apropo de șerpoaice. Andreea, eu tot timpul am vorbit ok de ea, ca să ies și să văd cum vorbește ea de mine.

De față cu mine nu mai știa cum să facă și la testimoniale bârfea. La jocul cu totemurile mi-a băgat mâinile în gât și mi-a zis că e un instinct. Mi-aș dori să câștige Ștefi. E ce are nevoie Ștefi în viața ei”, a încheiat Ada Dumitru.