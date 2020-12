Cum vor fanii lui Dinamo să salveze clubul: ”Planul este de a rămâne în viață”

Fanii echipei Dinamo București vor să salveze clubul de la faliment și au detaliat planul prin care vor să facă acest lucru, după ce investitorii spanioli nu au venit cu banii promiși.

La începutul acestei săptămâni, Pablo Cortacero i-a trimis un mesaj pe whatsapp căpitanului Ante Puljic că miercuri va vira 1,5 milioane de euro, dar termenul a trecut și banii nu au ajuns în cont.

Suporterii din PCH vor să continue să se implice la echipă, ajutând-o chiar și financiar pentru a depăși perioadă grea pe care Dinamo o traversează. Aceștia au pus în vânzare tichete pentru meciul cu Poli Iași la 5 lei bucata.

Salvarea clubului Dinamo poate venit tot de la fani

”Pe platforma DDB membrii cotizanți sunt invitați să voteze dacă sunt de acord ca banii strânși în conturile DDB să intre pentru plata salariilor, ca să terminăm anul fără datorii către jucători”, a declarat Alexandru Conovaru, reprezentant al programului socios ”Doar Dinamo București”, despre cum vor fanii să salveze clubul Dinamo.

”S-a discutat cu unii jucători pentru reducerea contractelor, să vedem câți și cum vor fi de acord. Ei sunt deschiși, din partea jucătorilor am primit semnale pozitive, iar în proporție de 90% așa vom proceda”, a mai spus acesta la Pro X.

”Vom vira în contul clubului cu titlul de împrumut acești bani pentru a fi plătiți către jucători, pentru a nu-și depune memorii, și către stat, terți, angajații clubului și oamenii de la Săftica, urmând să ni-i recuperăm la începutul anului viitor, din drepturile de televizare.

Dacă nu am face asta, banii din drepturile de televizare ar intra oricum în contul clubului și probabil ar fi folosiți cum au fost folosiți și cei din tranșa anterioară, de către spanioli, pentru a-și plăti apropiații. Planul nostru pe termen scurt este de a ține în viață Dinamo până la sfârșitul anului și a evita falimentul”, a continuat Conovaru.

”Este o nebuloasă la Dinamo”

”În momentul acesta în conturile DDB sunt 185.000 euro, în trecut s-au plătit cam 900.000 de euro către jucători. Acum votăm dacă să îi dăm sau nu către jucători și terți. Nu e o sumă ca să ții un club ca Dinamo, dar sunt niște bani care există, ceva concret.

În plus, se lucrează la un plan pentru a forța spaniolii să plece, pentru a-l face pe Cortacero să uite de Dinamo, iar noi de el. Este nevoie de mult mai mulți bani și mai mulți oameni alături de Dinamo. Eu sunt convins că toată emulația din jurul echipei va atrage sponsori.

Nu-și dorește nimeni falimentul. Lucrul nedorit care s-ar putea întâmpla ar fi diviziunea acestei echipe, să apară vreo trei Dinamo. Nu asta ne dorim, ar trebui să rămână această echipă. Există și echipa domnului Badea. Este o nebuloasă la Dinamo, nici noi nu știm cum ar fi mai bine.

Domnul Badea mai iese din când în când. Asta nu știu dacă ar trebui să ne îngrijoreze sau să ne bucure. E o nebuloasă întreagă. Eu cred că toată povestea cu Cortacero a fost făcută pentru un show, pentru ca el să se dea mare.

Încercăm să ținem în viața pentru moment Dinamo, pentru ca ulterior să găsim soluții să salvăm clubul. Undeva la 15 milioane de euro trebuie investiți la Dinamo pentru a ajunge pe zero. Nu avem nici cea mai mică încredere în Cortacero, nici nu am avut. Nu am stat ca pe ace să intre cei 1,5 milioane de euro de care s-a vorbit”, a încheiat Alexandru Conovaru.