Cuplul momentului în showbiz-ul din România. Imaginile i-au dat de gol: cu cine se iubește celebrul actor

Cel mai nou cuplu din showbiz-ul autohton. Pozele care spun adevărul despre ei. arată de cine s-a îndrăgostit cunoscutul actor Matei Dima, cunoscut drept BRomania. Producătorul și-a refăcut viața amoroasă.

Îndrăgitul vlogger și fiica fostului fotbalist Mihai Stoica, Teodora, nu se mai ascund de ochii curioșilor. Cei doi au fost văzuți la Nostalgia, în urmă cu câteva zile, unde au dat frâu liber sentimentelor și s-au sărutat pătimaș în văzul tuturor.

Au dansat, au socializat și s-au simțit foarte bine unul în compania celuilalt. Acesta este primul semn că vedeta este fericită și dispusă să se așeze la casa lui, așa cum a mărturisit după ultima separare, după o relație de un an.

Sursa menționată mai arată că, Matei Dima și Teodora Stoica au plecat împreună de pe plaja de la malul Mării Negre. Vezi imaginile . Acest lucru demonstrează încă o dată că BRomania are intenții serioase cu actuala parteneră.

BRomania, detalii despre ultima relație

BRomania a oferit la un moment dat mai multe detalii despre ultima relație. Este vorba de Daniela, o tânără de 22 de ani, pe care a cunoscut-o pe rețelele de socializare. este cel care a făcut primul pas.

„Da, normal. Eu scriu fetelor de ani de zile. Am ani de zile de burlăcie. I-am scris, am început să vorbim o perioadă, după ne-am întâlnit. Clasicele. Bă, de la zero relații de sapte ani la un an, eu cred că mai serios de atât pentru mine nu se poate.

Are simțul umorului, că altfel nu putea să stea lângă mine. Are 22 de ani”, a declarat vedeta în urmă cu ceva vreme, în podcast-ul Acasă la Măruță, de pe . Despărțirea s-a produs în luna martie.

Mai mult, producătorul i-a mai spus lui Cătălin Măruță că nu ar putea niciodată să aibă o legătură amoroasă cu o actriță. Iată că actuala parteneră de viață, Teodora Stoica, nu face parte din această breaslă.