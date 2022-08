Curtea de Conturi, cimitirul dinozaurilor din PSD. Ce salarii colosale primesc de la stat

Președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, fostul secretar general al guvernului în mandatul lui Sorin Grindeanu, a încasat anul trecut 335.832 de lei, adică 27.986 de lei, ceea ce echivalează cu peste 5.500 de euro pe lună.

Fostul apropiat al lui Dragnea, șef la Curtea de Conturi

Curtea de Conturi, instituția cu un buget de 428 de milioane de lei, dintre care 330 sunt cheltuielile cu personalul, este condusă din 2017 de Mihai Busuioc, un fost apropiat al lui Liviu Dragnea, fost secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării în perioada în care fostul lider PSD conducea acest minister. Mihai Busuioc a rămas cunoscut publicului larg pentru perioada în care a fost secretar general al guvernului, funcție din care atunci când Liviu Dragnea a decis schimbarea lui Grindeanu a refuzat să-i mai contrasemneze deciziile, luând practic „ostatic” Monitorul Oficial. După căderea Guvernului Grindeanu, Mihai Busuioc avea să fie repus în fruntea SGG-ului de noul premier Mihai Tănase.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește cariera lui Mihai Busuioc, acesta a lucrat toată viața la stat. În 1992, la 18 ani, acesta a urmat timp de un an cursurile Școlii Militare Vasile Lascăr din Câmpina, iar doi ani mai târziu, între 1995 și 1999, este conducător de carte funciară la Judecătoria Sectorului 4. În 1999 urmează un „curs de pregătire” la Ministerul Justiției, după ce, cu un an înainte, începuse cursurile Facultății de Drept de la Universitatea Nicolae Titulescu, pe care le termină în 2002, an în care urmează alte cursuri la Ministerul Justiției. Între timp, din 1999 până în 2004, a ajuns conducător principal de carte funciară la Judecătoria Sectorului 4, iar în 2001 lector la Centrul de Pregătire a personalului auxiliar și de specialitate din cadrul Ministerului Justiției.

Din 2004 se orientează spre Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, unde după un an devine șef serviciu, iar după mai puțin de două luni director general adjunct. După un alt an ajunge director general și președinte al CA și rămâne în funcții de conducere în această instituție până în 2014, atunci când ajunge la Ministerul Dezvoltării iar apoi la SGG. În anul 2007, anul în care ajunge director general la ANCPI face și o serie de cursuri la Colegiul Național de Apărare.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește averea sa, acesta deține un teren intravilan în comuna Corbeanca de 1.700 de metri pătrați și un apartament de 88 de metri pătrați în București, cumpărat în anul 2003. Acesta deține zece conturi de economii unde are circa 350.000 de lei, 300.000 de dolari și 210.000 de euro. Acesta a împrumutat și trei persoane cu o sumă totală de 47.000 de euro, 20.000 de euro fiind oferiți cu titlu de împrumut Victoriei Onea, consilieră la Curtea de Conturi, cea care, potrivit propriei declarații de avere, a contractat anul trecut mai multe credite de circa 140.000 de euro și care și-a cumpărat anul tot anul trecut, împreună cu soțul ei, ofițer SPP, o casă de 200 de metri pătrați și un teren de 400 în Ilfov. Soția acestuia, notar public, a câștigat anul trecut 110.000 de euro, aproape dublu. În 2019, scria că Mihai Busuioc, deși deținea un apartament în București, a cerut și a primit o locuință de protocol de la RAAPPS, unde cheltuielile sunt suportate de către regia de stat.

Bădălău și Sârbu, foștii grei din PSD

Unul dintre vice-președinții Curții de Conturi este fostul vicepreședinte PSD, Ilie Sârbu, ministru al agriculturii în Guvernul Năstase, senator între 2004 și 2015, atunci când a demisionat din Senat și a fost numit la Curtea de Conturi cu susținerea social-democraților. Licențiat în teologie (1971-75) și economie (1996-2000), Ilie Sârbu a fost urmărit penal de DNA în mega-dosarul retrocedărilor frauduloase de la RomSilva, dosar cu prejudiciu de peste 300 de milioane de euro în care Viorele Hrebenciuc avea să fie condamnat la doi ani de închisoare. Retragerea sa din politică are loc imediat după ce DNA anunță urmărirea sa penală în acest dosar, acuzații de care scapă în 2018.

ADVERTISEMENT

Anul trecut acesta a încasat de la Curtea de Conturi un salariu de 320.000 de lei, o pensie de 68.000 de lei plus alți 54.000 de lei, bani proveniți din închirierea unui apartament. Potrivit declarației de avere, în care nu sunt menționate conturi de economii, Ilie Sârbu deține două apartamente în București, unul de 120 de metri pătrați, achiziționat în 2015 printr-un contract de schimb, și un altul de 198 de metri pătrați, cumpărat în anul 2019. În același an acesta contractează un credit de 420.580 de euro de la dezvoltatorul imobiliar Central Residential Park SA, parte a Niro Investment Group.

Celălalt vicepreședinte al Curții de Conturi este Vasile Cosmin Nicula, fost deputat și senator PSD între 2004 și 2014, an în care a fost numit în actuala funcție. Potrivit CV-ului acestuia, unde sunt enumerate circa zece articole de specialitate publicate, unele dintre ele în reviste ISI, Cosmin Nicula a absolvit între 1992 și 1997 ASE București, iar între 1997 și 2000 este directorul economic al SC Rom Business Oil, iar în următorii doi ani directorul economic al Petrom Hunedoara. În următorul an este directorul general al Protecției Copilului Hunedoara, apoi subprefect iar din 2004 își începe cariera în Parlamentul României. În anul 2006, când era deputat, face și cursuri în securitate națională, iar între 2017 și 2021 obține titlul de doctor în economie.

ADVERTISEMENT

Din acest an, deține împreună cu soția sa, șefa adjunctă a biroului vamal din Otopeni, o casă în comuna Voluntari de 450 de metri pătrați, construită de acesta, iar în ultimii cinci ani a contractat 2 credite de circa 210.000 de lei. Salariul său la Curtea de Conturi a fost de 324.000 de lei. Presa a scris despre Cosmin Nicula că a fost un apropiat al fostului lider PDSR Hunedoara, Sorin Moldovan, fostul șef al vămii Deva, trimis în judecată în 1997 și . În ceea ce privește activitatea sa în Parlament, Cosmin Nicula a inițiat un proiect pentru legalizarea prostituției, mergând chiar pe șoseaua de centură a Capitalei pentru a invita la Parlament mai multe escorte.

ADVERTISEMENT

Un alt nume important în PSD în ultimii ani și care a ajuns și el la Curtea de Conturi este . Fost prefect de Giurgiu, deputat, senator și ministru al economiei, acesta a fost acuzat că a modificat în 2017 legea de funcționare a Curții de Conturi astfel încât să poată ocupa o funcție în această instituție. Astfel, legea veche prevedea că pentru ocuparea funcțiilor de președinte sau vicepreședinte erau necesare „studii superioare economice sau juridice, vechime de minimum 10 ani în specialitatea studiilor absolvite şi pregătire profesională temeinică”. nu ar fi putut ocupa actuala sa funcție, iar legea a fost modificată prin adăugarea unei alte profesii la condițiile de studii: „economice, juridice sau inginereşti”. Pe lângă diploma de inginer, Bădălău are și studii în securitate la Colegiul Național de Apărare, iar între 2004 și 2013 și-a luat licența în drept de la Universitatea Bioterra și diploma de doctor în economie de la Universitate Valahia, Târgoviște.

Condamnat penal în 1988 pentru că ar fi furat patru saci cu grâu de la CAP-ul unde era subinginer și beneficiar al amnistiei decise de Nicolae Ceaușescu atunci când dictatorul a împlinit 70 de ani, 317.000 de lei. Una din cele mai mari afaceri pe care le-a făcut anul trecut a fost vânzarea pentru 600.000 de euro a unui teren intravilan. Fostul lider PSD deține două case în Giurgiu, una de 450 de metri pătrați și alta de 860 de metri, prima cumpărată în 2004, iar a doua construită în 2004.

Toți oamenii PSD-ului

Vicepreședinte al Autorității pentru Audit din Curtea de Conturi este Florin Tunaru, funcție pentru care a încasat anul trecut o indemnizație de peste 321.000 de lei. Numit în această funcție în anul 2017, Florin Tunaru a fost între 2012 și 2017 vicepreședinte al ANAF și director executiv adjunct în Consiliului Județean Teleorman, în subordinea directă a lui Liviu Dragnea. În 2018, fostul șef al Fiscului, și că l-a ajutat pe acesta, în speță fiul său, să intră în posesia fermei de porci Salcia. De asemenea, la sediul PSD, bani ce ar fi provenit de la oamenii de afaceri din Teleorman pentru campania electorală din 2008.

Președintele Autorității de Audit, instituția care supraveghează cum sunt cheltuiți banii din PNRR de exemplu, este avocatul Lucian Dan Vlădescu, numit în această funcție în anul 2017, momentul de apogeu al puterii lui Liviu Dragnea. Între 2012 şi 2013, acesta a condus Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, fiind numit în această funcţie de premierul Victor Ponta, la insistenţele lui Liviu Dragnea, potrivit News.ro, funcție din care a demisionat cu scandal după ce a susţinut modificarea legii, astfel încât pragul pentru achiziţii directe, fără licitaţie, să fie ridicat de la 15.000 de euro la 100.000 de euro.

Anul trecut acesta a avut venituri de 660.000 de lei, jumătate din această sumă indemnizația de la Curtea de Conturi și jumătate onorarii restante de la cabinetul de avocat. De altfel, soția sa, care este și ea avocat, a declarat venituri de 560.000 de lei. Fost reprezentant al statului în Consiliul de Administrație al OMV Petrom, acesta deține o casă de locuit în Voluntari, un teren intravilan în Corbeanca de 1.000 de metri pătrați și un altul de 500 de metri pătrați în Voluntari, plus alte două apartamente în București.

Pe lângă cele șase funcții de conducere, Curtea de Conturi mai are alți 12 consilieri de conturi numiți pentru un mandat de nouă ani, iar printre aceștia se numără câțiva foști parlamentari. Unul dintre aceștia este Călin Ion, fost prefect de Dolj și deputat PSD între 2004 și 2020, atunci când a demisionat din Parlament pentru noua funcție de la CC. Salariul acestuia a fost anul trecut de 321.000 de lei, adică peste 5300 de euro.

Un alt fost parlamentar care a ajuns consilier la Curtea de Conturi este Claudia Boghicevici, deputat PNL din 2008 până în 2020, fost ministru al muncii în Guvernul Ungureanu. Sorin Lazăr, deputat PSD între 2016 și 2020, a ajuns și el consilier la Curtea de Conturi după ce între 2013 și 2016 a fost vicepreședintele Autorității pentru Restituirea Proprietăților.