Cutremur în România, 29 ianuarie 2023. Unde a avut loc seismul

Un nou cutremur s-a produs duminică în România. A avut loc, mai exact, în zona Vrancei, cunoscută pentru seismele aproape zilnice.

Un nou cutremur în județul Vrancea. Ce magnitudine a avut

Concret, cutremurul a izbucnit la ora 15:01.50, , iar adâncimea de 77 km.

De asemenea, mișcarea telurică s-a făcut simțită și în apropiere de alte zone, mai exact la: ”79km S de Bacau, 97km E de Brasov, 106km NV de Galati, 112km NV de Braila, 118km NE de Ploiesti, 157km SV de Iasi, 168km N de Bucuresti, 189km NE de Pitesti, 202km SV de Chisinau, 207km E de Sibiu”, informează

Alte două cutremure s-au produs în urmă cu o zi. Unul a avut loc într-o zonă mai puțin obișnuită

Acesta de față vine la o zi după alte două cutremure din țara noastră, în zone distincte.

S-a simțit la ora locală 05:33:58, dar magnitudinea a fost una slabă, de 2, 2 pe Richter. Referitor la adâncime, aceasta a fost de 18 km.

Și acest seism s-a simțit în apropiere de alte județe și orașe: ”65km SV de Braila, 86km SV de Galati, 104km NV de Constanta, 122km E de Bucuresti, 126km E de Ploiesti, 162km NE de Ruse, 171km N de Varna, 185km SE de Brasov, 209km S de Bacau, 215km E de Pitesti”, conform INFP.

Al doilea a fost sesizat tot în județul Vrancea, la ora locală 01:39:52. Magnitudinea a fost de 2,0 pe Richter, iar adâncimea de 16 km.

”Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 79km V de Braila, 81km V de Galati, 96km NE de Ploiesti, 111km E de Brasov, 123km S de Bacau, 134km NE de Bucuresti, 181km NE de Pitesti, 191km NV de Constanta, 195km S de Iasi, 196km NE de Ruse”, a mai precizat INFP.

Ce trebuie să facem în cazul unui cutremur

Dacă se întâmplă să fiți martorii unui astfel de eveniment, specialiștii vă recomandă să nu intrați în panică, să nu fugiți pe scări, să nu luați liftul și nu să săriți pe fereastră. În caz contrar, riscați să muriți.

Puteți supraviețui, în schimb, într-un seism, dacă stați sub tocul ușii, dacă vă băgați sub un birou sau, în lipsa lor, dacă vă așezați lângă un perete solid (care nu are pe lângă el dulap sau lampă-n.r), pe genunchi și coate, cu fața în jos. Cu palmele, împreunate, vă veți proteja capul și ceafa.

De asemenea, dacă aveți timp, opriți orice sursă de foc și nu ezitați să acordați o mână de ajutor unei persoane care are nevoie, potrivit

Reamintim că ultimul mare cutremur care a avut loc în România a fost în anul 1977.