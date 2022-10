Cutremur puternic produs în Filipine. Seismul a avut magnitudinea peste 6: ”Ne așteptăm la pagube”

Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a fost înregistrat marți seară în nordul Filipinelor, a anunțat Serviciul Geologic al SUA. Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs) a înregistrat o magnitudine și mai mare, de 6,7.

Specialiștii USGS au subliniat că

”Ne așteptăm la pagube în zonă”, a spus seismologul Charm Villamil, în urma cutremurului. Seismul a avut loc în jurul orei 22:59 (14:59 GMT) în apropiere de orașul montan Dolores.

Conform specialistului, impactul mișcării telurice asupra clădirilor va depinde de soliditatea lor structurală, precum și de caracteristicile terenului pe care au fost construite.

Biroul de apărare civilă din provincia Abra, unde se află Dolores, a declarat presei că încă nu au fost raportate victime, dar amploarea pagubelor nu va fi cunoscută până dimineață.

Cutremurul, care s-a produs la o adâncime relativ mică, de 15,2 kilometri, a fost resimțit până în apropiere de Capitala Manila, la peste 330 de kilometri spre sud.

Un agent de Poliție din Dolores, Jeffrey Blanes a declarat pentru AFP că ”toate clădirile tremurau, astfel că oamenii au fugit afară”.

În mediul online au apărut deja imagini care arată mulțimi de oameni ieșite pe străzi.

A 6.5 magnitude aka Lindol, jolted the Philippines’ , Abra Region & other parts of Northern on Tuesday evening as students left their boarding houses.

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala)