Damar Hamlin, star din NFL, a suferit un stop cardiac pe teren. Jucătorul este în stare critică. Video

Primul Monday Night Football din acest an, în care s-au înfruntat Cincinnati Bengals și Buffalo Bills, a fost întrerupt înainte de finalul primului sfert după ce unul dintre jucătorii echipei oaspete, Damar Hamlin, a suferit un stop cardiac.

Cinci minute și 58 de secunde rămăseseră din primul sfert al confruntării dintre Cincinnati Bengals și Bufallo Bills din NFL, campionatul de . Gazdele, care conduceau cu 7-3, inițiau un nou atac.

Mingea a ajuns la Tee Higgins, jucătorul . Iar Damar Hamlin a încercat să-l oprească cu un placaj. Impactul a fost dur, dar, în primă instanță, Hamlin a reușit să se ridice. Avea însă să cadă, secerat, în câteva clipe.

”Nu știam ce se întâmplă. Ne-am dat seama că este ceva grav după ce am văzut că medicii nu-l duc către vestiar sau la ambulanță, așa cum se întâmplă de regulă”, a declarat fosta legendă a NFL, Troy Aikman, în prezent analist TV.

Bills safety Damar Hamlin remained down on the field after a scary hit.

According to the broadcast, medical personnel have administered CPR.

— ESPN (@espn)