Damjan Djokovic crede în șansa Rapidului: „Titlul nu e dat, e o luptă grea”

Chiar dacă , Damjan Djokovic crede în șansa Rapidului de a lua campionatul. Croatul vrea să aducă titlul în Giulești după plecarea de la formația lui Gigi Becali.

La conferința de presă care a avut loc înaintea duelului cu Oțelul Galați, Damjan Djokovic a mărturisit că el crede în șansa Rapidului de a lua campionatul. Croatul este conștient de avantajul liderului din SuperLiga, dar nu se teme de parcursul greu pe care giuleștenii îl au până la realizarea obiectivului lor.

“FCSB are 11 puncte în faţă, e un avans mare. Dar titlul nu e dat până nu se ridică trofeul. Pe scurt, e o luptă grea. Dar clubul Rapid are un spirit care poate să fie un mare plus.

Depinde însă ce facem noi, ca jucători, pe teren. Trebuie să avem un joc mai consistent, mai dinamic”, a declarat Damjan Djokovic la conferința de presă.

“Ar fi frumos să luăm să reușim”

Din debutul conferinței de presă, croatul a discutat despre presiunea conducerii pentru realizarea obiectivului. Damjan Djokovic este de părere că care să lupte 100% pentru câștigarea titlului.

“Mâine întâlnim un adversar care a avut rezultate foarte bune în deplasare. O echipă compactă, care aleargă mult și se luptă bine. Un adversar care știe mereu ce vrea.

La acest club avem mereu presiune pozitivă, altfel nu se poate. M-am adaptat încet, încet. Ar fi frumos să luăm campionatul. Este un drum lung. Sunt niște luni în care nu am jucat constant, am și venit mai târziu în cantonament. Sunt conștient că pot să joc mai bine și de asta sunt aici și joc fotbal, să fac mai bine.

Au fost multe schimbări la Rapid. Au venit mulți jucători noi și trebuie să construim relațiile de joc în teren. Echipa are nevoie de timp să crească. Trebuie să creăm stilul nostru”, a mai spus Djokovic înainte de Oțelul – Rapid.

Sâmbătă, 3 februarie, Rapid primește vizita Oțelului Galați pe Giulești. Duelul din runda 24 se va disputa de la ora 20:00, iar rapidiștii vor să obțină cu orice preț cele trei puncte în fața gălățenilor.

