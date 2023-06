Damjan Djokovic, deturnat din drumul spre FCSB!? „Are o ofertă pe bani mai mulți de la o altă echipă din România!”

Antrenorul lui Al Raed a spus că mijlocașul croat are o ofertă de la o echipă din Dubai, de 3 ori mai mare decât cea a FCSB-ului, o ofertă din Turcia, de 2 ori mai mare decât cea a FCSB-ului. Acesta a mai spus că inclusiv din România, Djokovic are o ofertă mai bună decât ce i-a propus Gigi Becali.

Damjan Djokovic, deturnat din drumul spre FCSB

Marius Șumudică a spus că din drumul spre FCSB, dezvăluind mai multe oferte pe care mijlocașul croat le-a primit: „Și-a terminat contractul cu noi, a avut un an contract.

Eu am alte informații, și anume că nu ajunge la FCSB. El are o ofertă bună în Dubai, mult superioară financiar față de ce oferă FCSB, cam de 3 ori mai mare, în Turcia cam de 2 ori mai mare și mai are o ofertă din România, care e superioară celei de la FCSB”.

„Nu fac licitație, nu-i problema mea. Am o relație specială cu el și din respect pentru el și pentru impresarul lui nu e problema mea.

E un jucător superprofesionist, nu a lipsit la niciun antrenament, e mereu primul la antrenament. Îl respect și pentru ceea ce a făcut anul ăsta, mi-a arătat că poți ajunge să faci performanță.

E un lider, când intra în vestiar îl respectau toți. A pus mai multă masă musculară, are sânge de croat în el, se vede în timpul jocului, dă tonus echipei”, a mai spus Marius Șumudică, la TV .

Mihai Stoica anunța că Djokovic și-a dat cuvântul pentru a veni la FCSB

și-a dat cuvântul pentru a veni la FCSB: „Variante la Edjouma și Olaru erau Tavi, care era improvizație, dar erau Oaidă și Nikolov. Gigi a spus că vrea alt gen de jucători, că îl vrea pe Djokovic. E foarte greu de jucat în Serie B!

Paul Codrea jucase în Serie A și în Serie B și mi-a spus că i-a fost mult mai greu în Serie B. Djokovic a jucat bine și în Turcia, el a plecat din România și a jucat”.

„Uite, Adrian Popa de la CSA a jucat în Arabia Saudită și nu a jucat, îmi spunea că viteza de joc era mare acolo. Djokovic și-a dat cuvântul, așa înțeleg că e aproape făcut. Bănuiesc că vine dacă și-a dat cuvântul”, a mai spus MM Stoica.

