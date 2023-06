Damjan Djokovic, prima reacție după ce a semnat cu FCSB: „Sunt chestii care te motivează mai mult decât banii!”

Damjan Djokovic a fost una dintre țintele lui Gigi Becali, iar . Croatul în vârstă de 33 de ani a fost prezentat oficial și a făcut primele declarații.

Damjan Djokovic visează frumos pe final de carieră la FCSB: „Trebuie să ajungă unde trebuie, după atâția ani”

Damjan Djokovic a dezvăluit de ce : „(n.r. Ce înseamnă venirea la FCSB?) Reprezintă o provocare pentru mine și pentru club, după mulți ani fără trofee câștigate. E o provocare mare și sper că pe final de an ne vom bucura. Am experiență în România, am jucat aproape 5 ani”.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul defensiv e convins că experiența sa va fi de mare folos în viitorul sezon: „Cred că știu cum se câștigă meciurile și campionatele. Știu ce înseamnă să fii concentrat și determinat. Sper că experiența mea va ajuta echipa. Trebuie să ajungă unde trebuie, după atâția ani”.

Damjan Djokovic are obiective mari la FCSB și a renunțat la banii lui Al Raed din Arabia Saudită: „În viață sunt multe aspecte de care trebuie să țină cont un fotbalist. Și banii sunt importanți, dar norocul nostru ca fotbaliști este că suntem plătiți bine. După niște ani în care am tras de mine și m-am uitat mai mult la aspectul financiar, a venit timpul să retrăiesc sentimentul de luptă, să mă lupt pentru ceva.

ADVERTISEMENT

Am venit la un club care are nevoie de trofee, asta mă motivează mai mult decât banii, în momentul de față”, a fost sincer fotbalistul care a îmbrăcat cinci ani tricoul lui CFR Cluj și a cucerit patru titluri de campion și o Supercupa României.

Damjan Djokovic și-a adus aminte de duelurile cu FCSB: „O atmosferă grea pentru adversari. Le promit că nu voi dezamăgi”

Djokovic nu a uitat confruntările cu FCSB, mai ales duelurile de pe Arena Națională: „Pentru a fi motivat 100% trebuie să simți o ambiție și din partea clubului, dar și a colegilor și a suporterilor. În trecut am jucat împotriva FCSB, mereu a fost stadionul plin, o atmosferă grea pentru adversari”.

ADVERTISEMENT

Veteranul a transmis și un mesaj pentru galeria FCSB-ului, ba chiar a făcut o promisiune: „Și acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să semnez. Nu aștept nimic de la suporteri, ei pot avea așteptări de la mine, le promit că nu îi voi dezamăgi”.

Jucătorul a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an și va încasa un salariu lunar de 20.000 de euro. Ba, mai mult, Djokovic a luat de la Gigi Becali și o primă de instalare de 100.000 de euro, fiind liber de contract.

ADVERTISEMENT

Cine este ultimul transfer al FCSB

FCSB a anunțat transferul printr-o postare pe pagina oficială de Facebook: „Bine ai venit, Damjan Djokovic! FCSB a ajuns la un acord cu Damjan Djokovic, care va îmbrăca tricoul echipei noastre în sezonul 2023-2024. Mijlocașul croat în vârstă de 33 de ani va purta numărul 88 și se va deplasa, alături de noii săi colegi, în cantonamentul din Țările de Jos, care va începe marți, 27 iunie. Clubul nostru îi urează Bun venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!

ADVERTISEMENT

Damjan Djokovic s-a născut la 18 aprilie 1990, în Zagreb. A început fotbalul în Țările de Jos, unde a fost format la cluburile ADO Den Haag, Excelsior Rotterdam și Sparta Rotterdam. La vârsta de 19 ani a ajuns în Slovacia, la Spartak Trnava, iar la începutul lui 2011 a semnat cu Monza, club care l-a vândut, apoi, la Cesena. A urmat transferul la Bologna, club care l-a împrumutat, în vara lui 2013, pentru un sezon, la CFR Cluj.

A mai evoluat pentru AS Livorno, Gazelec Ajaccio, Greuther Furth, Spezia Calcio și HNK Rijeka, iar în septembrie 2017 a revenit la CFR Cluj, alături de care a câștigat 4 titluri de campion (2018, 2019, 2020, 2021) și o Supercupă a României (2019). La începutul lui 2021 s-a transferat la Rizespor, club de care a aparținut până în vara lui 2022 (a fost împrumutat între februarie 2022 și 30 iunie 2022 la Adana Demirspor). În sezonul 2022-2023 a jucat în 30 de meciuri și a înscris două goluri pentru Al Raed, din Arabia Saudită”.