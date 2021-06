Vicepremierul a venit cu explicații și lămuriri, după ce a afirmat că va

Liderul USR – PLUS a subliniat că sunt mai multe avantaje ale acestui demers. El a adăugat că oamenii nu au nimic de pierdut.

Dan Barna, despre eliminarea domiciliului din cartea de identitate: „Identitatea nu trebuie sa fie condiționată de proprietate”

Dan Barna a subliniat că propunerea vizează simplificarea, nu complicarea, lucrurilor. El a precizat că, în acest moment, pentru a-și face , românii trebuie să dețină o proprietate sau să fie luați de cineva în spațiu.

„Oamenii vor continua să-şi păstreze adresa, nu are nicio legătură una cu alta. Ceea ce propunem noi este să rupem această legătură care mai este în puţine state, această condiţionare de a deţine proprietăţi sau de a te lua cineva în spaţiu,” a declarat acesta la

„Această birocraţie nu este necesară în realitate, pentru că identitatea nu trebuie să fie condiţionată de proprietatea unei locuinţe,” a adăugat. El a amintit și de momentul în care numele părinților a fost eliminat din buletin, lucru ce nu a dus la nicio schimbare considerabilă.

La fel va fi și acum, susține vicepremierul. Acesta a precizat că oamenii vor avea voie să voteze și fără viză de flotant.

Identificarea persoanelor se va face prin codul numeric personal. Oamenii vor continua să aibă un domiciliu, doar că acesta nu va mai fi trecut în cartea de identitate.

Avantajele eliminării domiciliului din cartea de identitate

Dan Barna a explicat că sunt multe avantaje ale acestei schimbări: „această dezbatere este foarte legitimă, pentru că sunt două categorii de persoane foarte afectate: persoanele defavorizate, care nu deţin o locuinţă şi au probleme mari în a-şi face acte de identitate”.

„Și mai este categoria cealaltă: persoanele foarte dinamice, care își găsesc de lucru în alt oraș și au o permanentă problemă cu actualizarea buletinului. În momentul în care scoţi această chestiune a adresei din cartea de identitate, lucrurile devin mai puţin birocratice şi mai simple pentru tine, ca cetăţean,” a adăugat.

Vicepremierul a precizat că sunt unele avantaje și în ceea ce privește votarea: „în egală măsură, făcând o modificare în legislația electorală, la parlamentare, de exemplu, ar fi de dorit să poată vota cât mai mulți oameni”.

„Foarte mulţi oameni, cei mobili și dinamici, activi social, nu ajung să voteze pentru că au domiciliul într-un alt judeţ, de obicei la distanţă mare or, foarte puțini fac călătoria acasă ca să voteze. Lucrurile ar fi mult mai simple și am avea o reprezentativitate mai mare a aleşilor pentru că mai multe persoane ar putea să voteze,” a mai spus liderul USR – PLUS. El a explicat că le-a vorbit colegilor din coaliție despre acest lucru și i s-a transmis că se vor gândi.