Dan Barna, victima unui accident rutier, în Capitală. Politicianul, lovit de o mașină. În ce stare se află

Dan Barna a fost victima unui accident rutier petrecut în Capitală. Politicianul USR . Acesta a avut o primă reacție despre eveniment.

Dan Barna, implicat într-un accident rutier în Capitală. Fostul lider USR, spitalizat după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni

Din primele informații, vicepreședintele USR , vineri seară, 31 martie. Conform , Dan Barna se afla pe trotinetă când a fost lovit de o mașină.

ADVERTISEMENT

Accidentul ar fi avut loc în Sectorul 1, în jurul orei 19.00, la intersecția străzilor Ion Mincu și bulevardul Ion Mihalache. Evenimentul a fost confirmat și de autorități.

Totul s-a petrecut pe trecerea de pietoni. Într-o primă fază, politicianul a avut o reacție pentru publicația citată și a spus că se simte ”ok”. A precizat că are contuzii la spate. ”M-a lovit o mașină pe trecere. Sunt ok, am doar ceva contuzii la spate”, a afirmat Dan Barna.

ADVERTISEMENT

La ora 23.26, deputatul a revenit cu o postare pe pagina sa de Facebook în care a confirmat incidentul din Capitală. Acesta a ținut din nou să puncteze că starea sa nu este gravă și a mulțumit medicilor de la Spitalul Floreasca.

”Pentru că au apărut mai multe informații pe surse: în această după amiază, am fost implicat într-un incident rutier, am fost acroșat de o mașină pe o trecere de pietoni semaforizată din Capitală.

ADVERTISEMENT

Mulțumesc medicilor de la Spitalul Floreasca pentru grija lor, starea mea de sănătate este bună, urmările nu sunt grave, trebuie doar ceva repaus. Mulțumesc, de asemenea, polițiștilor de la Brigada Rutieră pentru profesionalism și promptitudine”, a scris Barna.

Reacția Poliției față de accidentul lui Dan Barna

Poliția a confirmat accidentul în care a fost implicat deputatul de Sibiu și fostul vicepremier din partea USR. Brigada Rutieră a anunțat că în zona Bulevardului Mihalache, ”o persoană de sex bărbătesc care traversa drumul public pe o trotinetă electrică, la intersecția cu str. Arh. Ion Mincu ar fi fost acroșată de un autovehicul aflat în mișcare”.

ADVERTISEMENT

În comunicat se mai precizează că incidentul s-a produs la ora 19.10. Potrivit oamenilor legii, ”persoana care se deplasa cu trotineta electrică a negat că ar fi suferit vătămări” și a refuzat să meargă la spital.