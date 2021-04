Dan Bittman, pe scena festivalului organizat de Victor Socaciu. Reacție uimitoare când a aflat că artistul folk are COVID-19

Dan Bittman se declară șocat de vestea conform căreia colegul său de breaslă, Victor Socaciu, a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19. Solistul trupei Holograf a participat la Festival Național de Folk OM BUN, organizat de Victor Socaciu, la Breaza, la sfârșitul lunii martie, și spune că evenimentul a respectat toate regulile impuse de autorități, motiv pentru care nu crede că artistul s-a infectat acolo.

Dan Bittman a dezvăluit, pentru FANATIK.RO, cum s-a desfășurat festivalul de muzică folk organizat de Victor Socaciu și spune că atât el, cât și alți artiști prezenți la eveniment nu au avut nici măcar un simptom specific SARS-CoV-2.

“Nu știu, despre domnul Socaciu chiar nu știu că este bolnav și mi-ar părea rău! Mi-e teamă că, dacă domnul Socaciu chiar s-a îmbolnăvit, nu știu dacă l-a luat acolo, de la acest festival, pentru că, așa cum ați văzut, am fost și eu, am fost mulți colegi, nu am niciun fel de simptom, au trecut două săptămâni de atunci. Oricum s-a purtat mască, în afară de scenă, pentru că acolo nu puteai să cânți cu mască.

Acest eveniment a respectat toate normele. Erau 30% din oameni, în zona respectivă nu era incidență atât de mare ca la București, era până în 2%. În condițiile legii s-a desfășurat acel eveniment, a fost impecabil organizat. Din punctul ăsta de vedere, mi-e greu să cred că s-a întâmplat acolo ceva. Nici eu și nici alte persoane nu am avut vreun simptom. Poate a luat virusul din altă parte!”, a declarat Dan Bittman, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO, după ce Victor Socaciu a ajuns la spital cu coronavirus și cu plâmânii afectați în proporție de 50%.

Dan Bittman cere chestionar care să arate cele mai periculoase locuri în care este posibilă infectarea cu COVID-19

Cunoscut pentru revolta vizavi de restricțiile impuse de autorități, de când a izbucnit pandemia cu COVID-19, Dan Bittman spune că nu are nicio problemă să se supune legii, dar consideră că autoritățile nu gestioneză corect și eficient criza generată de apariția SAR-CoV-2.

“Dacă este un lucru care chiar putea fi făcut ar fi o statistică, făcută pe un an de zile, pe un eșantion de mii de oameni, dacă nu chiar zeci de mii, cu un test de câteva întrebări în care să-i întrebi pe pacienți ce au făcut în ultimele 8 zile, cu cine s-au văzut sau în ce locuri au fost, pentru ca să ne dăm seama care sunt locurile periculoase.

Noi nu știm în momentul ăsta 100% științific, așa cum se cere, dacă zona de HoReCa este cea periculoasă, sau zona de concerte, sau metroul, sau parcurile. Era foarte simplu de făcut un chestionar la care oamenii să răspundă, mă rog, cu o marjă de eroare. Exact cum se făceau la început de tot, când erai întrebat din ce zonă a lumii provii și așa mai departe. Neavând un test științific, noi vorbim, dar nu vorbim de ceva concret. Mie mi-ar fi plăcut să știu mai multe detalii. Nu am nimic împotriva legilor și le-am și repsectat, numai că trebuie să aibă un substrat științific, o bază.”, a adăugat Dan Bittman.

Vasile Șeicaru, detalii despre evenimentul la care s-ar fi infectat Victor Socaciu

Bun prieten cu Victor Socaciu, Vasile Șeicaru ne-a povestit că trebuia să fie prezent la Breaza pe scenă, dar a refuzat tocmai de frică să nu se infecteze cu COVID-19, deși a fost asigurat că totul este organizat ca la carte și nu are de ce să își facă griji.

„El a fost trei zile acolo. Atât a ținut evenimentul. Eu trebuia să închei festivalul. Erau câte 10 folkiști în fiecare zi. El a vrut cu spectatori, iar eu când am auzit, m-am retras.

Nici prezentatorul Andrei Partoș nu a participat fizic acolo, ci de acasă. Am auzit că ar fi cazuri în rândul celor care s-au aflat în sală. Destul de nașpa. Cu toate că s-au păstrat distanțele astea, erau acolo ore bune, au fost 4 ore și ceva. Victor mi-a zis să merg pentru că am un traseu antiseptic, dar i-am zis că nu și am avut dreptate. Bine am făcut că nu m-am dus”,a spus spus Vasile Șeicaru, pentru FANATIK.RO.