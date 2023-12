Dan Bittman, momente grele de Revelion! Artistul nu se mai poate bucura de intrarea în noul an

Dan Bittman, unul dintre artiștii care au făcut istorie în muzica românească, nu are de ce să fie bucuros de Revelion. Trecerea în Noul An îi aduce, de fiecare dată în memorie, trauma pe care a trăit-o în 2011, chiar în ultima zi a anului.

De ce nu se bucură Dan Bittman de Revelion?

Dan Bittman este, ca majoritatea artiștilor, la muncă de Revelion. Iar dacă toți sunt bucuroși și fericiți, el, în spatele zâmbetului profesional, ascunde o mare durere. Se întâmpla în 2011, avea trei spectacole, dar artistul a primit o veste îngrozitoare.

Mai exact, că tatăl său a încetat din viață. O asemenea veste este, pentru oricine, una care să dărâme. Nu mai era în stare de nimic. Cu toate acestea, cu ajutorul colegilor săi, solistul de la Holograf a reușit să își ducă obligațiile până la capăt.

„Tata a murit de Revelion 2011. Noi aveam 3 spectacole și, dacă nu era colegul nostru, care din păcate nu mai este printre noi, Mihai Coman, care mi-a dat pentru prima dată în viață o pastilă și mi-a zis: `Stai liniștit`, eram praf. Îl văzusem cu câteva ore înainte. Mi-am revenit și am cântat 3 spectacole”, a mărturisit Dan Bittman, citat de .

Dan Bittman, artistul veșnic burlac

care, de-a lungul anilor, a făcut furori în inimile femeilor din România. Curtat de cale afară, cu multe relații care au ajuns pe prima pagină a ziarelor, artistul a decis, totuși, să rămână burlac. Asta în ciuda faptului că ar fi putut să se însoare.

Și, chiar dacă îi respectă pe cei care își pot dedica întreaga viață celui de lângă ei, artistul recunoaște că pentru el ar fi fost complicat. Și, în plus, mai preciza el, lucrurile se schimbă prea mult în momentul în care apare un act precum cel al căsătoriei.

„Am considerat că nu e cazul. A fost un moment când era să se întâmple, nu a fost să fie. Datorită acelui moment, am creat piesa „Ți-am dat un inel” (…) 100% se schimbă (lucrurile după ce doi oameni se căsătoresc, n. red.). Sunt oameni care nu pot trăi unul fără celălalt și care își dedică viețile unul celuilalt, ceea ce e foarte frumos”, spunea Dan Bittman, conform sursei citate.

Chiar dacă nu a fost niciodată căsătorit, Dan Bittman are, totuși, trei copii. Toți trei sunt băieți, toți făcuți din relația cu Liliana Ștefan. ”Am zis să facem un copil și uite, am făcut trei. Până să ne despărțim, am stat vreo 29 de ani cât de cât împreună. Am făcut multe împreună.

Ea a fost echilibrul. Dacă nu ai o femeie de genul ei, nu poți să duci o lucrare atât de mare”, spunea Dan Bittman în lui Mihai Morar. Din cei trei băieți, doar cel mare pare să îi moștenească talentul muzical. De altfel, povestea artistul, anul trecut, fiul său Alexandru a semnat un contract cu Marius Moga.