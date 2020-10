Dan Bittman, revoltat din cauza pandemiei: “Să mor și eu de Covid. Nu vreau să mai trăiesc în aceste condiții”

Solistul de la Holograf s-a enervat în direct și a spus ce părere are despre măsurile impuse de contextul pandemiei de Covid-19 în România. Dan Bittman este revoltat și nu crede în cifrele pe care le dau autoritățile zi de zi.

Cântărețul susține că virusul există și nu contestă situația gravă din alte țări, însă nu este de acord cu felul în care autoritățile au abordat pandemia, potrivit gandul.ro.

Dan Bittman este convins că informațiile pe care le transmite zilnic Grupul de Comunicare Strategică nu reflectă realitatea, mai ales atunci când vine vorba de numărul deceselor.

Dan Bittman este revoltat din cauza pandemiei

Solistul trupei Holograf și-a pierdut cumpătul în direct atunci când a fost întrebat ce părere are despre informațiile pe care le oferă autoritățile în legătură cu noul coronavirus. Nu este prima dată când se arată sceptic în legătură cu virusul, însă de data aceasta a ales să-și susțină punctul de vedere.

Dan Bittman este convins că numărul deceselor este fals și că nu se poate stabili cu exactitate dacă un om a murit de Covid-19 din moment ce autopsia este interzisă.

“Eu nu contest că sunt cazuri dramatice. Atâta vreme cât nu am voie să fac autopsie pentru a stabili de ce a murit o persoană, nu pot să spun că au murit 5.000 de oameni de Covid-19 în România. Nu ai voie să spui, ca medic, că un om a murit de o boală, dacă nu îi faci autopsie. Sunt alături de familiile îndurerate. Mie mi-au murit ambii părinți, nu de Covid (…) dar nu pot să înghit informație fără discernământ.”, a declarat Bittman pentru sursa citată.

Mai mult, solistul este convins că numărul cazurilor va scădea înainte de alegerile parlamentare din decembrie, atunci când fiecare partid este își concentrează atenția asupra campaniei electorale.

“Numărul e scos din burtă. Testări se fac, dar sunt adunate și acelea. În primul rând e miza să existe starea asta în care se pot achiziționa tot felul de drăcii fără licitație, și poliția e mulțumită că e lumea liniștită. Unii stau acasă, primesc o parte din salariu. Le doresc însă românilor să gândească cu mintea lor. Sună-mă în 5 decembrie să îmi spui câte cazuri sunt… Nu ți se pare că e o manipulare? Sunt patru-cinci-zece oameni cu afaceri de miliarde, care știu exact ce vor. Uitați-vă pe o televiziune concurentă, afirmațiile unui fost deputat, un hoț care vorbește acum despre hoț.

Este simplu să spui de sus: Băieți, de mâine avem 4.000 de cazuri. Unde sunt 10.000-20.000 oameni testați? Sunt 140.000 și 150.000 de infectări și 120.000 de oameni care s-au vindecat, dar nu se spune nicăieri. Varianta mea de a gândi este una singură.

Îmi iau informațiile din statistică, sunt inginer, sunt lucruri care se bat cap în cap. Realitatea de pe stradă contrazice statistica (…) “Aș fi făcut spitale, aș fi făcut lucruri coerente. Așa o dezumanizare nu am văzut de când sunt. Nu am văzut copii de clasa a I-a speriați de măștile alea, de plexiglas.””, a comentat solistul.

“Nu mi-e teamă”

Întrebat cum ar proceda în cazul în care s-ar infecta cu noul coronavirus, Dan Bittman a răspuns că ar sta acasă și s-ar trata. Artistul l-a dat ca exemplu pe un prieten din SUA care a fost infectat și s-a tratat doar cu aspirină sau paracetamol.

“Tuturor ne este teamă pentru că s-a inventat un dușman invizibil. Este fabulos să inventezi o chestie de care să-ți fie frică, pentru că ne e frică de moarte. Nu, nu mi-e teamă, am s-o spun acum, și probabil că mâine o să-mi pună unul pe clanță o chestie ca să iau Covid. Mă spăl pe mâini cum face toată lumea, cum am învățat de la bunicii mei.”

Dan Bittman susține că masca nu este utilă în contextul pandemiei și că în cele opt luni de virus românii nu au învățat nimic nou. Spălatul pe mâini este un lucru normal și necesar, însă purtatul măștii nu poate feri o persoană de infecție. Solistul de la Holograf ne recomandă să ne protejăm în mod obișnuit, dar să luăm doar informțiile concrete din mass media.

“Eu zic să ne protejăm ca specie, dar să avem mintea la noi, să luăm exemplele coerente și bune. Aici informația nu mai există în România, decât cea care trebuie să fie. Noua Zeelandă a terminat-o cu virusul. Trebuiau să fie călare pe ăia, să îi întrebe. Nici în Bulgaria, în Grecia nu sunt aceste probleme. Sunt oameni, ies, nu s-au închis cârciumi, până și în Anglia, nu s-au închis cârciumile.

Să nu uităm că e atât de simplu să te duci într-o vizită într-un spital…Să stai trei ore în spital ca Trump, să câștigi valul de simpatie. S-au prins că e foarte simplu de condus o turmă uriașă de oameni.”, a continuat solistul.

Dan Bittman cere demisia guvernului

Dan Bittman afirmă că a respectat obligativitatea statului în casă în timpul stării de urgență, însă a dat exemplul unor muncitori care construiesc un bloc aproape de el și niciodată nu au fost surprinși cu masca pe față. Lucrările au început dinainte ca pandemia să ajungă la noi și nu s-au oprit de atunci.

“Cer oficial demisia acestor nenorociți. Trebuia să pice guvernul acesta de zece ori! Toți cei care au organizat desantul penibil, demonstrând că pentru mine e ciumă, pentru alții mumă… Cum adică? Tu asta numești protejarea unei națiuni?”, s-a revoltat solistul de la Holograf.

În opinia cântărețului, este vorba de chestiuni politice pentru că lucrurile se contrazic. Dan Bittman nu poate înțelege de ce oamenii nu au voie la restaurante sau săli de teatru dacă măștile sunt eficiente.

“Stau oamenii în metrou…Trebuiau să fie zeci de mii de morți. Trebuiau să fie căzuți pe stradă oamenii ăia (…) Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante. Nu se poate așa ceva, este prea mult. Trebuiau făcute zece spitale adevărate, pline de echipamente. Dacă toți dați banii. Oameni care stau să vireze bani din stânga în dreapta. Deja au început să transpară lucrurile astea (…) Vreau să ne putem îmbrățișa, nu prostia asta cu cotul”, a încheiat solistul.