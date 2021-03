Dan Bittman nu crede că Adi Bărar, liderul Cargo, a murit infectat cu COVID-19: “Mare păcat!”

Dan Bittman se declară șocat de vestea morții liderului trupei Cargo, Adi Bărar. Solistul trupei Holograf mărturisește că drumurile lor profesionale s-au intersectat de multe ori și nu se aștepta ca rockerul să înceteze din viață, la 61 de ani, după ce a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2.

Adi Bărar, fondatorul trupei rock Cargo, a ajuns internat la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean din Timişoara, în data de 25 februarie, infectat cu SARS-Cov-2, și, în ciuda tratamentului urmat, corpul lui a cedat astăzi. Coleg de breaslă cu liderul trupei Cargo, Dan Bittman recunoaște că vestea primită de dimineață l-a șocat.

“Se pare, nu știm exact dacă a murit de la COVID. Îmi pare rău, dacă este așa și chiar a murit din cauza asta. Am colaborat destul de rar, ei aveau cariera lor, nu ne intersectam decât la spectacole. Ne știm bine, dar nu atât de bine încât să îmi pot permite să fac afirmații. Am rămas șocat când am citit că a murit. Nu mi-a venit să cred, pentru că, totuși, nu avea o vârstă atât de înaintată să i se întâmple așa ceva. Mare păcat!”, a declarat Dan Bittman, în exclusivitate, pentru FANATIK, după moartea lui Adi Bărar.

Dan Bittman, după ce Bucureștiul a intrat în scenariul roșu: “O prostie și o minciună”

Deși nu neagă existența virusului SARS-Cov-2, Dan Bittman contestă în continuare măsurile luate pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului și spune că intrarea Bucureștiului în scenariul roșu, după creşterea ratei de incidenţă la 3,05, este “o prostie și o minciună”.

Cântărețul spune că artiștilor liber profesioniști le-a fost luat dreptul la muncă, garantat prin Constituție, și le plânge de milă și celor din industria HoReCa, de care consideră că guvernanții își bat joc.

“Măsurile sunt împotriva mersului firesc al vieții și al oamenilor, și al libertății oamenilor. Eu împotriva acestor lucruri sunt, nu a COVID-ului. COVIID-ul sigur există, dar eu cred în tratament care să fie eficient. Vaccinul și el contribuie, ne ține departe de pericole, dar eu cred în tratament.

O prostie și o minciună (n.r. despre măsurie luate, după ce București a intrat în scenariul roșu) și, ține minte, poporul v-a trebui să își asume lucrul acesta, la un moment dat. Guvernanții cred nu o să îi tragă nimeni la răspundere, dar eu cred că, așa cum s-a demonstrat în timpul istoriei, până și pe Ceaușescu cineva l-a tras la răspundere. Așa că, dacă guvernanții cred că or să scape la infinit netrași la răspundere, părere mea este că se înșală. Cineva trebuie să schimbe orânduirea asta cu alta și cineva o să întrebe: ‘pentru ce ați făcut ce ați făcut?’ Efectele le simt oamenii simpli, noi, copiii noștri. Sunt mai multe categorii de artiști, cei care lucrează la stat, la opere de stat, filarmonici, și toate sunt arondate statului, primăriilor. Toți acești artiști și-au luat un an de zile și î;i iau în continuare salariile netrunchiate, și sunt salarii mari. Eu nu am nicio problemă cu domniile lor, dimpotrivă, îi felicit și așa este bunul mers al lucrurilor.

Dan Bittman, despre închiderea restaurantelor: “Este o bătaie de joc”

Numai că există și o altă categorie a oamenilor, din care fac și eu parte, și încă vreo 10.000 – 15.000 de români, care suntem artiști liber profesioniști, de când ne știm, care trăim din munca noastră și cărora ni s-a luat dreptul la muncă, dreptul garantat constituțional. Eu vorbesc de legi și în momentul în care îi iei unui om un drept câștigat și garantat de Constituție, trebuie să îi dai ceva în compensație. Ori pe noi nu ne-a ajutat nimeni. La un moment dat, probabil, o să se atingă masa critică, pentru că vor fi o grămadă de oameni care nu vor mai fi de acord cu starea aceasta”, spune Dan Bittman, care mărturisește că are foarte mulți amici ce au fost nevoiți să-și pus lacătul pe afaceri, în lipsa unei susțineri reale primite de la stat.

“Și acum, e o bătaie de joc, gândiți-vă, sunt oameni din HoReCa care au investit, săptămânile acestea cât au fost deschiși, au cumpărat mărfuri, au plătit oameni, chirii și cineva și-a bătut joc de ei, i-au închis artificial din pix.

(…) Nu putem să ne mințim la nesfârșit! Mai nou văd că se lovește în biserică, în sărbătorile noastre simple și oficiale, gen Paște, Crăciun. Eu nu am nicio problemă cu cei care au apărut mai târziu pe lume și încearcă să fie băieți deștepți și să creeze o nouă religie, un nou fel de a gândi, dar înaintea lor, cu niște mii de ani, au apărut alții care doresc să rămână lucrurile într-un fel. Nu trebuie unii să îi asuprească pe alții.”, declară Dan Bittman, despre măsurile luate după ce capitala a intrat în scenariul roșu, începând de azi, 8 martie.