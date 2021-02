Dan Bittman, susținătorul Dianei Șoșoacă: “E un om credibil! Cu 20 de politicieni ca ea am fi departe”

Cântărețul Dan Bittman surprinde, din nou. După ce, luni de zile, a susținut public că impunerea normelor de distanţare socială este o exagerare și s-a declarat sceptic în privința pandemiei de COVID-19, artistul face afirmații uimitoare despre senatoarea Diana Șoșoacă.

Dan Bittman consideră că excluderea Dianei Șoșoacă din grupul parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor a fost o greșeală. Motivul? În opinia lui, Diana Șoșoacă este un politician credibil, care ar putea fi un “adevărat Avocat al Poporului”, dacă ar avea consilieri potriviți.

Dan Bittman: “Cu 20 de politicieni ca Diana Șoșoacă am fi departe”

“Diana Șoșoacă trebuia menținută, pentru că face treabă. Ea face treabă, face pentru popor – ea este un adevărat avocat al poporului! Doamna Șoșoacă este un om credibil, dar are nevoie de consilieri buni. E femeie, iar în România misogină femeile trebuie călcate în picioare (…)”, a spus Dan Bittman, miercuri seara, în emisiunea Adrianei Bahmuțeanu, cetățeanul.net.

Dan Bittman: “Sunt împotriva lui Arafat, de dimineața până seara. Cine este domnul Arafat?”

Dan Bittman i-a declarat război secretarul de stat Raed Arafat, care a spus, zilele trecute, că autoritățile se pregătesc pentru valul 3 al pandemiei, pe care este recomandat să încercăm să îl evităm prin respectarea măsurilor impuse de Guvern.

“În momentul de față, datorită stării de alertă, că nu știu ce stare mai e, o stare de imbecilitate… Eu nu cred că există nici valul 1, nici valul 2, nici valul 3. Nu există! Astea sunt prostiile lui Arafat și eu sunt împotriva lui Arafat, de dimineața până seara.

E simplu să apari și să spui lucruri pe care nu le poți demonstra. Eu, dacă vrea domnul Arafat, îl provoc, aici, la tine în emisiune, vin cu el, mergem, ne punem măști, ne punem combinezoane și vreau să îi văd pe cei 900 de internați la ATI, îi vizitez eu, personal, cu domnul Arafat de mână, merg să îi văd pe toți 170 de morți, în fieare zi, merg la fiecare familie că am tot timpul, iar el are elicoptere SMURD, are mașini, mă poate duce unde vrea el în cinci minute. Dar vreau să mă convingă că există, vreau să văd cu ochii mei că există, dacă vrea să îl cred, după care eu îi spun că are dreptate. Dar, până atunci, domnul Arafat îmi spune o poveste seară de seară. Cine este domnul Arafat? Eu știu cine sunt, sunt Dan Bittman, știu ce am făcut, dar cine este domnul Arafat? E vreun medic, este vreun profesor, este vreun savant, să îmi spună cine e ca să știu de ce îl ascult?

Domnul Arafat are datoria, în primul rând, să vină în fața celor 20 de oameni, ultimii care au murit în spitalele de care zice că are grijă, și să le pupe picioarele familiilor ălora, așa cum americanii le pupau picioarele negrilor. Asta trebuie să facă domnul Arafat. (…) Cel mai greu în viață este să spui NU, să știi să spui Nu. Nu mai vreau, nu te cred, ești un mincinos!”, a adăugat Dan Bittman, în emisiunea Adrianei Bahmuțeanu.

Dan Bittman, alături și de Dragoș Bucur

Solistul trupei Holograf este protagonistul unui mare scandal media, încă de la sfârşitul anului trecut, după ce a contestat vehement restricțiile și a susţinut că situația epidemiei de COVID-19 nu este așa cum o prezintă autoritățile. Discursul lui public a rămas neschimbat, iar, recent, l-a susținut și pe actorul Dragoş Bucur, care a ajuns să fie criticat dur şi jignit, după ce a recunoscut public că refuză să se vaccineze anti-COVID-19 şi să poarte mască.

“Am văzut că Dragoş Bucur este următorul pe listă. Îmi pare rău şi îi doresc să treacă cu uşurinţă pentru momentele astea, pentru că o să fie crucificat. Am auzit că mai rău decât am fost eu este criticat. E un actor care mie îmi place, şi el, şi Dana Nălbaru, şi familia lor şi zic că a avut un răspuns foarte în regulă în presă. Mult curaj!”, a declarat Dan Bittman, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.