Dan Capatos, urare specială pentru soția lui. Monica își sărbătorește ziua de naștere

Dan Capatos a postat o urare pentru soția lui, Monica, de ziua ei de naștere. Prezentatorul de la Antena Stars își ține viața personală departe de ochii curioșilor, însă de data aceasta a făcut o excepție.

Dan Capatos, urare pentru soția lui, Monica, de ziua ei de naștere

, Monica, sunt împreună de mai bine 23 de ani. Partenera lui Dan Capatos își sărbătorește astăzi ziua de naștere, iar acesta i-a făcut o urare în mediul online, în stilul său caracteristic, acolo unde a postat și o fotografie cu ea.

ADVERTISEMENT

Jurnalistul preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre familie, motiv pentru care apare foarte rar în public alături de soția sa. Capatos preferă să nu-și expună viața personală.

“La mulți ani, Monica! Sper să mă mai suporți încă pe-atât!”, a scris prezentatorul de la Xtra Night Show pe pagina sa de Instagram, în dreptul unei imagini cu partenera sa de viață.

ADVERTISEMENT

Cei doi se cunosc din perioada în care Dan Capatos lucra ca redactor-șef la o revistă pentru bărbați. Partenera sa de viață lucrează tot în domeniul jurnalismului.

Dan Capatos, dezvăluiri despre familia lui

Prezentatorul TV își iubește foarte mult soția, iar uneori îi oferă câte un buchet de flori. Indiferent de cât de multe are de făcut, jurnalistul își găsește mereu timp pentru a sta alături de cei dragi.

ADVERTISEMENT

“Printre picături reușesc, este important să stai în momentele tale în familie. De fiecare dată a avut locul ei special, chiar dacă eram prins cu filmări, cu deplasări. Nu vorbim doar despre momentul de când fac televiziune, ci de când ne-am cunoscut. Ne știm totuși din 1999.

Este o alegere să ținem viața deoparte, și cea profesională este vizibilă datorită meseriei. Vizibilitatea asta este de ajuns pentru cât are nevoie o familie”, a explicat Dan Capatos, potrivit .

ADVERTISEMENT

Dan Capatos și soția lui au împreună un fiu, Andrei, în vârstă de 12 ani. încă de când era mic, lucru de care părinții săi sunt mândri. Până acum, acesta a câștigat mai multe turnee.

ADVERTISEMENT

“Eu mă aflu pe locul 52, la 12 ani. Am câștigat mai multe turnee. Am în jur de 15 cupe în FRT. Mai am medalii și la amatori, dar cele mai importante sunt din FRT”, a spus băiatul lui Dan Capatos anul trecut, pentru Antena Stars.

De asemenea, Andrei a dezvăluit că tatăl său ar fi preferat să joace fotbal, dar îl susține și în tenis și merge la meciurile sale. Fotbalul nu i-a plăcut adolescentului, considerând că este un sport “prea dur” pentru el.