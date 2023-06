Dan Negru, despre retragerea din televiziune. Ce l-ar face să lase totul în urmă: ”Plec”

este una dintre cele mai mari personalități media din România. A prezentat de-a lungul anilor formate de televiziune cu care au devenit un brand la noi în țară. Românii au petrecut 22 de Revelioane cu Dan Negru. l-au făcut pe Dan Negru să fie unul dintre cei mai iubiți și apreciați prezentatori de la noi. Acum, după 29 de ani de activitate, Dan Negru vorbește fățiș despre plecarea din tv.

Dan Negru dezvăluie motivul pentru care ar pleca din televiziune și nu s-ar mai uita înapoi

Când vorbim de divertisment, primul nume care ne vine în minte este Dan Negru. A făcut performanță ani la rândul în acest domeniu și vrea să țină ștacheta sus. Prezentatorul tv a vobit într-un interviu recent despre motivul pentru care ar alege să plece din tv.

”Dumnezeu a fost bun cu mine în anii ăștia în televiziune. Am colegi care au avut succes cu o singură emisiune sau la o singură televiziune. Eu am avut șansa mai multor succese, de la blonde la copiii, de la farse la revelioane, de la “Jocul cuvintelor” la “Ciao, Darwin” cu mama natură.

Cândva, Valeriu Lazarov m-a sfătuit să demostrez că pot să am succes cu mai mult de o singură emisiune. Mi-a spus că în Spania sau în Italia ești considerat „om de televiziune” abia după al treilea format cu succes de audiențe.

Eu am avut norocul atâtor hituri doar pentru că am avut tăria să refuz formatele în care n-am crezut. Când nu o să mă mai regăsesc în niciun format TV, plec”, a spus Dan Negru pentru

Ce nu vrea Dan Negru să mai vadă la tv: “Putem să evoluăm”

Dan Negru a fost întrebat ce nu și-ar mai dori să vadă atunci când aprinde televizorul și ce ar scoate din grilă. Prezentatorul a răspuns diplomat. Cu toate acestea, vedeta tv a avut un punct de vedere clar.

”Publicul trebuie educat și nu telecomanda interzisă. O spun eu, cel care a făcut emisiuni cu Mama natură, dar omul are dreptul să evolueze.Telecomanda e aceeași, noi putem să evoluăm. Sunt tâlharul de pe cruce, care s-a întors la final.

Mă bucur că “Jocul Cuvintelor”, un concurs despre creiere, are un succes atât de mare la public. Deci, se poate!”, a declarat prezentatorul de la Kanal D pentru sursa citată.

Ce dezamăgire are prezentatorul tv : “Televiziunile au o regulă nescrisă. Eu și Esca suntem excepții”

este mulțumit de cariera sa, însă are totuși o dezamăgire profundă în privința domeniului în care activează. Dan Negru consideră că în televiziunile din România există discriminare pe bază de vârstă.

“Eu sau Esca suntem niște excepții ale unei reguli nescrise, care spune că după 30 de ani ești bătrân, asta pentru că televiziunile din România sunt prea multe și nu și-ar permite angajați cu experiență, care au alte standarde finaciare.

Dar, există discriminare de vârstă la noi, uitați-vă pe ecranele TV din România și pe cele din Italia, Anglia, America”, a spus el.

În ce a investit Dan Negru banii câștigați din televiziune: “Am făcut cum am vrut eu, nu cum mi-au dictat alții”

Pe lângă viața în tv, Dan Negru are o familie foarte frumoasă. O soție care, deși este discretă, îi este mereu alături și doi copii: Dara și Bogdan. Pentru ei muncește zi de zi, iar banii câștigați i-a investit așa cum se cuvine. Spune că aceste investiții i-au dat o relaxare și o sigurnață să facă ceea ce îi place. Astfel, Dan Negru a putut să își aleagă formatele potrivite, dar și să petreacă timp cu familia sa.

”Tot ce fac eu va fi uitat, nimic n-o să mai rămână. Doar amintirile copiilor mei, Dara și Bogdan vor supraviețui împreună cu ei. În rest, am doar niște plase de siguranță care mi-au dat o mare relaxare în alegerea formatelor pe care urma să le prezint. Nu am fost presat de credite sau datorii și astfel n-am fost obligat să prezint orice show TV”, a conchis Dan Negru.