Dan Negru, la un pas de dezastru în vacanță în India. Soția lui l-a salvat: „Am luat 100 de pastile”

Dan Negru a trecut prin clipe grele în cadrul vacanței sale de opt zile în India. Îndrăgitul prezentator de televiziune a spus că soția lui a fost cea care l-a salvat.

Dan Negru, la un pas de dezastru în vacanță în India. Soția lui l-a salvat

Dan Negru a mărturisit că a fost foarte aproape de un dezastru în India. după ce a avut foarte mult curaj să încerce preparatele extrem de picante din New Delhi.

Faimosul prezentator de televiziune a spus că a mâncat un preparat de pe stradă vândut de localnici și la o oră după aceea s-a simțit foarte rău, scrie .

Dan Negru a mărturisit că , a fost cea care l-a salvat. Codruța Negru pleacă mereu cu un bagaj de medicamente după ea, așa că a avut ce să-i dea soțului ei pentru a-i trece starea de rău.

„Nu sunt mulți români în New Delhi dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media. Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food.

Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era, dar m-a salvat soția mea care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut”, a povestit acesta.

Dan Negru nu a vrut să mai petreacă Revelionul

După ce pentru că mereu prezenta emisiunile din noaptea dintre ani, în 2023 Dan Negru a vrut să încerce ceva diferit și să meargă într-o țară unde nu se sărbătorește pe 31 decembrie.

Astfel, el a ales India, țară unde a stat opt zile alături de familie.

„După un sfert de secol de Revelioane la tv, am căutat un loc unde nu se sărbătorește Revelionul și cum indienii sunt majoritari hinduși, tradiția lor face ca Revelionul să nu fie pe 31 decembrie.

Am dormit în noaptea de 31-1, fără niciun pocnet de artificii, și a doua zi, pe 1, a fost o zi normală. Prima dată după un sfert de secol nu am mai avut în urechi zgomotul Revelionului”, a mai spus el, pentru sursa citată.