Dan Negru, momente unice la Festivalul Mamaia. Ce și-a amintit prezentatorul despre regretata Stela Popescu

Renumitul moderator de la Jocul cuvintelor a avut parte de momente unice la care a revenit în atenția publicului după o pauză de 11 ani. Ce și-a amintit prezentatorul despre regretata Stela Popescu.

Dan Negru, clipe inedite la Festivalul Mamaia. Ce a povestit vedeta despre regretata actriță Stela Popescu

Dan Negru a avut parte de numeroase la Festivalul Mamaia, eveniment pe care l-a și prezentat la un moment dat. Vedeta a povestit ce i s-a întâmplat într-un an. Are legătură cu regretata actriță Stela Popescu.

Pe scena acestui teatru s-au lansat de-a lungul vremii artiști cunoscuți și șlagăre celebre, jurnalistul precizând că furia și neputința se numără printre sentimentele pe care le are în suflet legat de acest festival.

„Amintirile sunt multe. Uite, prima apariție a lui Marcel Pavel la TV și pe o scenă mare a fost cea de la Mamaia unde l-am prezentat eu. Am fost nașul lui, cum ar veni. Țin minte că Stela Popescu m-a adormit într-un an la festival.

Mă durea gâtul și doamna Stela mi-a dat o pastilă de gât, dar după câteva minute și-a dat seama că era un somnifer. Am trecut cu bine atunci. Eram prea tânăr ca somniferul ăla să-și facă efectul”, a declarat Dan Negru pentru revista .

Dan Negru, despre stațiunea Mamaia de la Marea Neagră

Dan Negru are foarte multe amintiri de la Marea Neagră, în special din stațiunea Mamaia, una dintre cele mai hulite de români, an de an. Prezentatorul de la Kanal D adoră această zonă de pe litoralul românesc.

Vedeta crede că marea este despre amintiri și are o mare părere de rău atunci când televiziunile din țara noastră și instituțiile media ajung să vorbească de rău litoralul, în funcție de interesele fiecărui patron în parte.

În aceeași notă, jurnalistul a mai precizat că trece adesea pe lângă ruinele din România, pe care le arată celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare. Crede că rădăcinele dispar treptat, poate din prostie sau cu bună-știință.

Cu toate acestea Dan Negru are încredere în generațiile următoare despre care crede că se vor întoarce la rădăcini și tradiții. În altă ordine de idei, prezentatorul de la Jocul cuvintelor spune că ar colabora cu artiștii din generația dinaintea sa.