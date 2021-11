Dan Nistor sare la gâtul colegilor după înfrângerea cu FCSB: “Poate unii nu avem valoare să fim aici”

Universitatea Craiova alunecă pe locul patru în Liga 1 după a treia înfrângere la rând suferită pe plan intern. Oltenii au cedat în prelungiri, când şutul plasat al lui Cordea a adus victoria pentru roş-albaştrii.

Dan Nistor sare la gâtul colegilor după înfrângerea cu FCSB

a avut un discurs dur la final şi a spus că în linie se va trage linie şi rămâne de văzut ce jucători vor rămâne pentru că unii nu se ridică la valoarea cerută de Universitatea Craiova:

“Păcat de repriza asta a doua, avem niște ocazii incredibile. Nu am jucat totul sau nimic, dar ne doream foarte mult să câștigăm.

Ratăm foarte ușor. Primele două goluri le-am dat noi, deci nu ne-au surprins aproape cu nimic.

“Se va trage linie în iarnă și vedem care mai rămâne”

Care bară? A fost periculoasă? Chiar nu mai țin minte. Trebuie să ne gândim la calificarea în play-off. Asta e cea mai importantă.

Și vedem după. În fotbal se poate întâmpla orice. Poate unii dintre noi nu au valoare să fie la clubul ăsta.

Se va trage linie în iarnă și vedem care mai rămâne. Sunt convins că patronul este foarte dezamăgit. Antrenorul ne arată să ducem mingea acolo, apoi depinde de noi. Deci nu are nicio vină”, a spus Nistor la final.

Andrei Ivan: “Mister e nemulțumit, normal, așa cum suntem și noi”

a spus că în vestiar a fost o atmosferă apăsătoare după meci, Laurenţiu Reghecampf fiind nemulţumit de jocul arătat de echipă:

“Am forțat toată repriza a doua să câștigăm, am ratat multe ocazii și ne-a costat. Mi-a pus Crețu o contră, dar sper să fie OK. Trebuia să câștigăm să ne apropiem de primul loc. Întâi să ne calificăm în play-off și vedem după de titlu. Nu am fost atenți la cele două faze fixe și ne-a costat.

Mister e nemulțumit, normal, așa cum suntem și noi. În prima repriză nu ne-am regăsit, în a doua am fost mai motivați.

Poate suntem prea relaxați după ce marcăm, am luat două goluri în cinci minute. Mergem să câștigăm în Cupă și apoi la Botoșani”, a spus Andrei Ivan la final.