Dan Nistor, ironii după U Cluj – Sepsi 1-0: „Mai aveau un pic și se apărau cu banca de rezerve”

la declarații după . Mijlocașul „șepcilor roșii” e într-o formă excepțională, a marcat golul victoriei, iar, la final, a criticat prestația adversarilor.

Dan Nistor a luat-o peste picior pe Sepsi și l-a lăudat pe Sabău: „Nu-i dau cu trafaletul”

În urma succesului cu Sepsi, U Cluj a urcat pe locul 8, cu 15 puncte, și e la doar o lungime de play-off. Forma bună a ardelenilor i se datorează și lui Dan Nistor, care, până acum, a marcat 6 goluri și a oferit 3 assist-uri în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„Suntem bucuroși, e prima victorie acasă. Am întâlnit o echipă mega defensivă, mai aveau un pic și se apărau cu banca de rezerve. A fost greu să-i desfacem, dar e o victorie foarte importantă, ne dă moral.

Nu-i dau cu trafaletul, cum zicem noi, nu-l perii, dar revenirea domnului Sabău ne-a ajutat foarte mult. Se pune la mintea noastră, e cu noi tot timpul, ne încurajează, ăsta e plusul nostru.

ADVERTISEMENT

Mă simt bine, dar e mai puțin important cine marchează. Mi-aș fi dorit să nu vină pauza, dar asta este”, a declarat Dan Nistor, după Universitatea Cluj – Sepsi OSK 1-0.

Robert Silaghi, după ce a „trădat-o” pe CFR Cluj: „Nu mi-a fost teamă. Acolo nu mi s-au dat șanse”

Contra lui Sepsi, un meci bun a făcut și Robert Silaghi (21 de ani), titularizat în premieră de Ioan Ovidiu Sabău. Tânărul mijlocaș a venit în vară de la rivala CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

„A fost o victorie muncită de toată echipa. Mă bucur că am ajutat cum am putut eu și că am luat cele trei puncte. Azi am fost pentru prima dată titular, sper să o țin tot așa și să îmi ajut echipa cât mai mult.

Nu mi-a fost teamă deloc. Acolo (n.r .- la CFR Cluj) nu prea am jucat. Acolo nu mi-au fost date șanse. Mă bucur că sunt aici și vreau să dau tot pentru echipa această. Sunt foarte optimist.

Vreau să ajungem în play-off și să facem o figură frumoasă. (n.r. – care e secretul lui U Cluj?) Multă muncă și sacrificii”, a declarat Robert Silaghi.