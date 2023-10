Nistor și-a supărat nașul Pintilii: „La fotbal nu am mamă, nu am tată!”. Ce spune Chipciu

FCSB a ratat șansa de a se desprinde la 6 puncte în fruntea clasamentului din SuperLiga, după ce într-un meci contând pentru etapa 11. Liderul a condus de două ori, dar clujenii au avut puterea să revină de fiecare dată, golul egalizator fiind marcat de Mitrea în finalul partidei.

Dan Nistor, omul meciului FCSB – U Cluj: „La fotbal, nu am mamă, nu am tată!”

Indiscutabil, Dan Nistor a fost omul meciului FCSB – U Cluj 2-2. Mijlocașul ardelenilor a marcat un gol și a oferit un assist, prestația sa fiind decisivă în stabilirea rezultatului final. După meci, el a vorbit despre supărarea pe care i-a provocat-o nașului Mihai Pintilii, aflat în tabăra adversă, dar și despre rolul pe care antrenorul Ovidiu Sabău îl are în revirimentul „șepcilor roșii”.

”E bun acest punct. Am întâlnit o echipă foarte bună, care a avut în spate un public călduros, numeros, dar cred că ne-am ridicat la nivelul meciului și am făcut o partidă foarte bună.

Nu l-am supărat pe nașul Pintilii. La fotbal nu am mamă, tată, naș, fin, nu am pe nimeni. Când intru pe teren dau totul. După fotbal am familie, copii, am totul. Nu vreau să periez pe nimeni, dar cred că venirea domnului Sabău a contat foarte mult în a avea această formă. E un punct foarte important.

Dânsul ne-a spus să jucăm ca în prima repriză. Din păcate facem greșeli copilărești, care nu își au locul la acest nivel, dacă vrem să performăm. Dacă nu, ne vom bate la retrogradare sau la baraj.

Avem jucători cu experiență, care anii trecuți se băteau la campionat sau la play-off. Cred că ușor-ușor vom crește. Nu vreau să dau timpul înapoi, dar în primele 5 meciuri am jucat în deplasare și cred că și asta ne-a dăunat. Suntem o familie, un grup unit, care joacă un fotbal plăcut ochiului și sper să urcăm în clasament”, a declarat Dan Nistor la flash-interviul de după partidă.

Alex Chipciu, mesaj pentru suporterii FCSB: „Iubesc oamenii de aici”

care au vrut să-i mulțumească astfel pentru După meci, el a vrut să pună capăt conflictului cu echipa Armatei și cu fanii de la Peluza Sud, cărora le-a cerut scuze pentru cele declarate după meciul din Cupă.

”Nu e vorba de bucurat, e vorba de respectul pentru colegi. E enervat pentru toți să apar numai eu la interviuri. Trebuie să facem cumva. A fost un meci frumos, cu multe ocazii. Sentimentul e plăcut pentru că am fost acolo. Tindem să progresăm de la meci la meci.

În a doua repriză trebuia să riscăm mult. Și noi puteam, dar și ei. E foarte bine pentru fotbalul românesc. E un punct foarte mare. Nu trebuie să urmărim doar rezultatul. Progresăm de la meci la meci. Trebuie să facem și acasă.

Ceea ce am declarat nu e ca să fiu primit în vreun fel. Iubesc oamenii de aici. Am primit mesaje că sunt pro nu știu cine. Mi s-a părut deplasat să mă faci sclav sau mizerie. E puțin cam mult ținând cont de faptul că am fost la meciuri alături de ei. Și eu am fost deplasat. Cam asta e.

Îmi cer scuze pentru jucători. Am încheiat, le doresc succes și lor, dar și celor de la FCSB. Cu Pinti și cu Chiricheș petrec multe zile. Am avut un sentiment că o să fie egal. Am fost la cafea cu soțiile și le-am zis că eu cred că va fi un egal”, a declarat Alex Chipciu la finalul meciului.