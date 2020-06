Dan Petrescu a descoperit motivul înfrângerii cu U Craiova. Fanatik vă dezvăluie la ce scandal intern s-a referit. Exclusiv

CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a cincea din play-off. Oltenii s-au impus cu 3-2, chiar pe terenul campioanei, şi au redus diferenţa la un singur punct, relansând campionatul.

UPDATE, 23:20 / FANATIK a aflat ce stă în spatele discursului lui Dan Petrescu de la finalul meciului CFR Cluj – U Craiova 2-3. Jucătorii campioanei României trebuiau să primească banii joi, pe 25 iunie, însă nu s-a întâmplat acest lucru, iar antrenorul clujenilor a făcut scandal mare la șefii CFR-ului. Salariul a intrat până la urmă abia vineri, 26 iunie, pe seară.

După partida spectaculoasă din Gruia, Dan Petrescu, antrenorul clujenilor, a făcut mai multe declaraţii despre meci.

Goluri au fost marcate de Ciprian Deac (60) şi Vinicius (70) pentru CFR şi Elvir Koljic (10), Valentin Mihăilă (56) şi Alexandru Cicâldău (88).

Dan Petrescu: „Dacă Arla pleacă va fi mult mai greu pentru noi“

„Nu se poate compara cu meciul cu FCSB. Am revenit de la 2-0. A fost o săptămână agitată, cu multe probleme. Am avut penalty clar la Costache şi am luat galben. Dacă era VAR în România, golul lor doi era anulat pentru offside. Am revenit extraordinar. Am vrut să fac schimbare la 2-2, dar mă încurcă regula asta cu U21.

A fost prima înfrângere în 37 de meciuri acasă la CFR. Voiam să fie 40. Un egal era un rezultat meritat. Prima repriză a fost a lor. A doua a noastră. Pentru mine nu a fost un meci frumos, că am luat 3 goluri acasă.

Mai avem şi probleme interne. Mulţi jucători nu joacă şi sunt supăraţi. Din cauza acestei reguli U21. N-am luat 3 goluri nici cu Sevilla sau Celtic. Campionatul se joacă până în ultima etapă, iar Craiova are prima şansă, pentru că ultimul meci e la ei. Ne aşteptăm la un meci greu la Astra.

Dacă Arlauskis pleacă, va fi mult mai greu pentru noi să câştigăm acest campionat. Dar nu putem să-l forţăm. Fără el va fi foarte greu în ultimele 5 etape.

Costache n-a jucat rău, dar avea galben şi mi-era teamă să nu îl ia pe al doilea că e tânăr. A avut penalty, încă o ocazie. Nu a jucat rău.

Din păcate, atacanţii noştri nu mai dau goluri. În continuare suntem pe primul loc şi vrem să rămânem acolo până la final“, a declarat Dan Petrescu după meci.

Mario Camora: „Mai avem cinci finale pe care vrem să le câştigăm“

Căpitanul Mario Camora a criticat echipa, spunând că jucătorii nu au intrat bine în meci şi nu au reuşit să menţină concentrarea pe toată durata partidei.

„Echipa nu a intrat bine în joc. Am primit două goluri, dar am avut un răspuns bun. Din păcate, nu am putut să ţinem de egal. Acum a mai rămas doar un punct. Nu este vorba despre relaxare. Toţi ne gândim la titlu, vrem să câştigăm campionatul. E bine că depindem numai de noi. Trebuie să vorbim între noi şi să ne pregătim.

Dan Petrescu ne-a spus să fim mai atenţi. S-a văzut, pentru că echipa a egalat. Trebuie să revedem toate greşelile făcute. Vrem şi revenim cu o victorie. Mai avem cinci finale pe care vrem să le câştigăm. Trebuie să fim concentraţi tot meciul, nu doar 15 sau 20 de minute. Arla e foarte important şi în teren, şi în afara lui. Sper să prelungească măcar până la finalul sezonului“, a declarat Camora.