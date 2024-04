Interimarul de la CFR Cluj, despre inspirația de a-l introduce pe Bîrligea: ”Mi-a zis că nu a mai simțit nimic”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , după ce a fost la Belgrad pentru un tratament-fulger la vraciul Marijana Kovacevic din cauza unei întinderi.

Cum a decis interimarul de la CFR Cluj să-l arunce în luptă pe Daniel Bîrligea

La finalul partidei Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-1, care a încheiat etapa a 6-a a play-off-ului din SuperLiga, antrenorul interimar al formației din Gruia, Francisc Dican, a vorbit despre momentul de inspirație de a-l introduce în teren pe Daniel Bîrligea.

Întrebat când s-a întors jucătorul de la Belgrad și câte antrenamente a făcut alături de coechipieri, tehnicianul a răspuns: ”S-a întors marți când am ajuns noi la Craiova și a făcut un antrenament cu noi. Am stat de vorbă cu el, mi-a zis că nu a mai simțit nimic și atunci am hotărât să-l introducem. Mă bucur că a dat gol și sper să o țină tot așa”.

”Felicitări jucătorilor pentru reacția pe care au avut-o, pentru atitudinea de care au dat dovadă după 2 jocuri în care nu am reușit să luăm niciun punct. Era importantă reacția lor, dar până la urmă cred că a fost un meci pe care l-am dominat, am avut ocaziile mai mari și cred că l-am meritat cu prisosință să-l câștigăm.

Cred că nu sunt subiectiv când spun că am meritat aceste 3 puncte. Într-adevăr au avut ocazia aia mare pe final când a scos Sava, dar până atunci noi am avut 3-4 ocazii clare de a marca.

Presiunea e mare din cauza rezultatelor negative pe care le-am avut. Până la urmă, când ne-am eliberat… Asta trebuie să facem, ceea ce am făcut astăzi, să jucăm dezinvolt, fără niciun fel de presiune, pentru că avem calitate”, a declarat Dican.

Tachtsidis l-a distrus pe Adi Mutu

Antrenorul interimar al celor de la CFR Cluj a refuzat să comenteze afirmațiile mijlocașului grec Panagiotis Tachtsidis, care a anunțat că nu va mai rămâne în Gruia din vară, deoarece nu se simte dorit.

pentru un cartonaș roșu încasat la eșecul în fața Corvinului din Cupa României Betano, Tachtsidis l-a atacat virulent pe Adi Mutu, pe care l-a acuzat că a lăsat echipa la greu.

”Nu știu ce a spus despre mine acest tip (n.r. – Adi Mutu), nici măcar nu-mi pasă, pentru că ne-a lăsat într-un moment foarte dificil pentru noi, după acel 0-4, a lăsat echipa și a plecat. Pentru mine nu are caracter, a vrut să se salveze. Când echipa este într-un moment greu trebuie să stai să lupți alături de echipă, nu să pleci.

Nu cred că voi rămâne la acest club, deoarece nu cred că mă doresc. Mai am câteva jocuri la acest club, voi da 100% în teren, după care vedem ce se întâmplă. Toți au spus că sunt terminat, că nu mai joc nimic, dar le-am arătat tuturor că am dat totul în fiecare meci și le-am demonstrat că sunt un jucător de mare calitate”, a spus Tachtsidis.