Dan Petrescu, a treia victorie consecutivă la Jeonbuk! Antrenorul român, nemulțumit. Update

Jeonbuk a câștigat cu scorul de 2-1 partida împotriva celor de la Seoul, în etapa cu numărul 21 din K League 1. Echipa lui Dan Petrescu a fost aproape să obțină victoria fără gol primit, însă oaspeții au marcat în minutul 90+9.

„Bursucul” s-a bucurat de al treilea succes consecutiv pe banca lui Jeonbuk, însă s-a arătat nemulțumit pentru golul primit în finalul partidei. „A fost un joc foarte bun. Am condus în totalitate prima repriză.

Totuși, am lovit bara de două ori și am avut un gol anulat din cauza ofsaidului. În a doua repriză, am fost mai puțini activi, dar am reușit să înscriem două goluri. Aș fi fost mai mulțumit dacă nu am fi primit gol, dar a fost un joc care mi-a plăcut”, a spus Dan Petrescu.