Dan Petrescu, analiză dură: „Kosovo are jucători mai buni individual decât România. Sunt pe la Lille, Galatasaray”. Video

Dan Petrescu a analizat debutul României în preliminariile Campionatului European și consideră că „tricolorii” sunt e lăudat după au ajuns pe primul loc, la egalitate de puncte cu Elveția.

Dan Petrescu, mesaj tăios: „Kosovo are jucători la echipe mai bine cotate și au făcut egal acasă cu Andorra”

Antrenorul lui CFR Cluj sare în apărarea lui Edi Iordănescu și a jucătorilor României, după meciurile cu Andorra și Belarus: „N-am fost la meci. Important e că am luat șase puncte și merită felicitări și jucătorii și antrenorii. Eu nu știu ce-i ăla joc frumos nici ca fotbalist, nici ca antrenor! Eu știu ce scrie pe tabelă.

Știu că România are șase puncte, e în cărți, bravo lor. În rest fiecare să zică ce vrea și cum vrea. La fotbal toată lumea se pricepe, dar ca antrenor și jucător trebuie să câștigi”, a spus Petrescu lucrurilor pe nume.

Dan Petrescu a continuat în stilul caracteristic și consideră că Kosovo are jucători mai valoroși decât naționala lui Edi Iordănescu: „Cei de la Kosovo au în opinia mea jucători mai buni individual decât România. Joacă la echipe mai bine cotate și au făcut egal acasă cu Andorra. Dacă noi făceam egal acasă cu Andorra, îți dai seama ce era. România a făcut șase puncte foarte importante, nu a jucat cu nimeni!”.

Și cifrele îi dau dreptate lui Petrescu! Kosovo are un lot cotat la 94,85 milioane de euro conform Transfermarkt, în timp ce România valorează cu 20 de milioane de euro mai puțin (75,30 milioane de euro).

Dan Petrescu: „Nu e așa slabă Andorra cum au zis unii”

Dan Petrescu i-a pus la punct pe cei care i-au ironizat pe andorrezi și a enumerat echipele la care evoluează jucătorii din Kosovo. Cu toate acestea, nu au reușit să învingă Andorra pe teren propriu, o echipă pe care România a învins-o cu 2-0 în deplasare.

„În fotbalul de azi e posibil orice și oricând! Nu e așa slabă Andorra cum au zis unii. Își dau cu părerea că nu au mai fost de mult în fenomen. Jucătorii din Kosovo joacă la Lille, Olympiacos, Panatinaikos, la echipe foarte mari. Prea puțin se vorbește pozitiv. Ar trebui toți încurajați acum la națională”.

„Bursucul” a avut un mesaj pentru toți cei care critică și nu sunt alături de naționala României: „De când n-am mai fost noi pe primul loc într-o grupă? Și acum sunt pe primul loc și nu e bine! Măcar așa puțin să avem mai mult entuziasm și să ajutăm echipa națională”.

Antrenorul campioanei nu e surpins că Krasniqi nu a fost convocat la națională: „Înaintea lui joacă Rashica de la Galatasaray”

Petrescu a comentat și neconvocarea lui Krasniqi, unul dintre cei mai în formă jucători din SuperLiga, care a impresionat și cu Lazio Roma: „Înaintea lui Krasniqi joacă Rashica de la Galatasaray și mai e încă un jucător Bytyqi, de la Olympiacos. Vă dați seama, ei au salariu 1, 2, 3 milioane, sunt la echipe mai mari și mi s-a părut logic, chiar dacă el era în formă maximă și mi-aș fi dorit să joace. Dacă a avut jucători care au alt CV? I-a ales pe ei antrenorul”.

Deși spunea că niciun jucător de la CFR nu merita să fie convocat la națională, Dan Petrescu a apreciat prestația celor care au mers la lot: „Au venit cu moral bun de la națională, mai ales Burcă. A marcat și m-am bucurat mult pentru el. La CFR e singurul fundaș care n-a dat gol. Merită, e un jucător constant, sper să marcheze și la noi și să aibă aceleași evoluții. Manea a jucat și el foarte bine. Chiar și Petrila și Birligea la meciul cu Germania.

Yeboah a debutat și el la naționala Ghanei și s-a calificat mai departe. Singurul e Janga, care vine și de pe drum lung, au primit 7 goluri și n-a fost ușor pentru el. Măcar dacă lua mingea cu care a dat gol Messi sau tricoul”.

Dan Petrescu nu e convins că va rămâne la CFR Cluj: „Dacă nu iau campionatul o să mai fie mulțumit?”

că Dan Petrescu își va prelungi contractul până în 2029. Antrenorul a recunoscut că a avut discuții cu patronul: „N-am semnat nimic. Deocamdată ne concentrăm la acest campionat. Vedem ce va fi în continuare. Oricum am contract până în 2024 și n-are rost să ne grăbim. Doar am vorbit un pic cu patronul. Nimic concret.

Dacă nu iau campionatul o să mai fie mulțumit? Vedem la vară. Am obișnuit să câștigăm. Eu zic că ar fi bine să câștigăm măcar Cupa României, ca să avem un culoar bun în Europa. Orice echipă poate câștiga campionatul. Cine are mai puțini accidentați, mai mult noroc, poate să câștige. Cum am avut noi ghinionul cu VAR în minutul 94 și a dat invers”.

și poate profita de pasul greșit al celor de la Farul. Însă Dan Petrescu are probleme serioase de lot: „Sunt și alți jucători cu accidentări mici și sperăm să îi recuperăm până la ora meciului. Mâine va fi antrenament în care sper să îi am la antrenament pe toți cei care vor face deplasarea la Craiova. Deac e accidentat, toată lumea e accidentată. Joc eu!

E clar că nu putem pregăti meciul așa cum mi-aș dori eu. Aș vrea să pregătesc altfel un meci de fotbal, fără jucători la dispoziție, cu accidentări, drumuri lungi și moralul nu așa de bun după ultimele rezultate. Mai ales cel cu Rapid”.