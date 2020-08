Dan Petrescu anunță că totul este “lapte și miere” la CFR Cluj: “S-au rezolvat problemele financiare! Nu mai avem nicio scuză”

CFR Cluj a început cu dreptul campania europeană reușind să învingă cu 2-0 pe FC Floriana, în primul tur preliminar din Champions League. Pentru ardeleni urmează meciul cu Academica Clinceni, apoi duelul cu Dinamo Zagreb, în turul II preliminar din Ligă.

Dan Petrescu a vorbit înainte de debutul în noul sezon din Casa Pariurilor Liga 1 și consideră că mai are nevoie de jucători, mai ales că trebuie să facă față pe două fronturi. La antrenamente a revenit și Alexandru Păun, care a reușit să scape de noul coronavirus:

“Atmosfera este foarte bună după ce câștigi un meci, mai ales unul european. Ne bucurăm că au revenit la antrenamente Păun și Djokovic, cei care au avut probleme. Va fi greu să știm ce vor face ei, s-au schimbat jucători.

Dan Petrescu anunță că totul este “lapte și miere” la CFR Cluj

Cei de la Clinceni au făcut un sezon peste așteptări. Anul trecut am jucat multe meciuri, 16 meciuri. Dacă am juca anul ăsta 16 meciuri am ajunge în finala Europa League sau Champions League. Va fi greu să jucăm atât de multe meciuri.

Acum vor fi clar mai puține meciuri în Europa, dar mai multe în campionat. Cred că este record: 40 de meciuri în campionat nu s-au jucat niciodată. Să nu uităm că suntem încă în pandemie, se vor amâna multe meciuri. Nu înțeleg.

“Cine nu va fi concentrat, este clar că nu va evolua cu Dinamo Zagreb”

Eu am nevoie de mulți jucători, asta este filozofia mea. Am nevoie de 2-3 jucători pe post. Este cel mai bine să jucăm. Suntem în urmă cu antrenamentele, nu am avut timp. Dar, prefer să jucăm decât să nu jucăm.

Cine nu va fi concentrat, este clar că nu va evolua cu Dinamo Zagreb. Trebuie să demonstrezi că meriți acest tricou și asta trebuie să facă și cu Academica. Mai vreau un atacant pentru că atacanții nu au marcat de mult timp.

“S-a tot vorbit despre problemele financiare de la CFR Cluj. În acest moment este liniște și nu mai avem scuze”

Sper ca Debeljuh să fie o achiziție bună. Trebuie să se adapteze repede pentru că nu avem timp. Vrem să avem concurență, ca și în sezoanele trecute. Orice echipă îl vrea pe Alibec, dar nu cred că va ajunge la CFR Cluj.

S-a tot vorbit despre problemele financiare de la CFR Cluj. În acest moment este liniște și nu mai avem scuze. Totul este bine la CFR Cluj. Suntem pe drumul cel bun. Problemele care erau s-au cam rezolvat”, a spus Dan Petrescu.