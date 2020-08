Dan Petrescu, blindat la CFR Cluj: ”Am clauză mai mare de 2 milioane de euro”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a dezvăluit că are un contract blindat la campioana din Casa pariurilor Liga 1 și este foarte greu să plece.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Bursucul” a câștigat al treilea titlu consecutiv cu gruparea din Gruia, dar consideră că șansele de a ajunge departe în cupele europene sunt destul de mici.

Tehnicianul ardelenilor a anunțat că imediat după încheierea sezonului, CFR Cluj s-a despărțit de patru jucători importanți și, cel mai probabil, va mai piercde încă unul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, caluză astronomică cu Dan Petrescu

”Mai am doi ani contract, ce oferte să am? Nu cred că este momentul ca cineva să facă oferte acum în plină pandemie și după al treilea titlu cu CFR. N-am primit nicio ofertă, nu am nimic concret”, a declarat ”Bursucul” la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

”Dacă nu mă dă afară, rămân la CFR. Clauza de reziliere de ambele părți e mai mare de un milion de euro, posibil chiar mai mare de două milioane. La fotbal totul e posibil. Armonia perfectă a fost la Krasnodar când am fost dat afară la o săptămână după ce am semnat prelungirea pe trei ani”, a spus Dan Petrescu despre clauza cu CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

”Nu m-am întâlnit cu nimeni din club, nu am discutat strategia pentru sezonul viitor. Eu am spus ce jucători îmi doresc, mai ales că au plecat Țucudean, Traore, Manea, Arlauskis și probabil Sylla. În general, conducerea mi-a adus jucătorii pe care i-am dorit.

Să vedem acum că nu sunt bani, trebuie să aducem jucători gratis. Noi luăm jucători liberi și vrem să ne batem cu ăia care cheltuie 50 de milioane de euro pe transferuri. E greu în Europa, pentru că noi nu ne-am întărit, ba chiar am slăbit că ne-au plecat jucători importanți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă îi aveam și eu pe Man și pe Coman îi băgam titulari, dar nu vreau să mi se impună regula asta cu tinerii. Degeaba ne păcălim, în România nu sunt bani dar vrem rezultate”, a menționat Petrescu.

CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României şi va juca în turul 1 preliminar din Liga Campionilor. Formaţia din Gruia va fi cap de serie la tragerea la sorţi de pe 9 august şi va juca primul meci pe 18 sau 19 august. FANATIK îţi prezintă ce adversari poate avea CFR Cluj în această fază a competiţiei.

ADVERTISEMENT