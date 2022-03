Dan Petrescu nu se dezminte. Discurs marcă înregistrată înaintea duelului cu Farul lui Gică Hagi: „Are cel mai bun joc de atac posibil pe teren propriu”. Video

Chiar dacă precedenta întâlnire directă a fost câștigată fără mari emoții de elevii săi, scor 2-0, grație golurilor reușite de Costache (37) și Chipciu (90), Dan Petrescu se așteaptă ca Farul să-și vândă foarte scump pielea în play-off. Cu atât mai mult cu cât Gică Hagi își dorește să facă uitată înfrângerea suferită etapa trecută, în fața FCSB-ului.

Dan Petrescu, discurs în stilul caracteristic înaintea duelului cu Farul

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul campioanei a avut numai cuvinte de laudă la adresa „marinarilor” și a lansat un avertisment pentru elevii săi: trebuia să aibă o prestație mult mai bună decât în sezonul regulat pentru a obține toate cele trei puncte.

„Farul Constanța, la meciurile de pe teren propriu, este echipa cea mai bună. Mai bună decât CFR, FCSB, Craiova. Are cel mai bun joc de atac posibil pe teren propriu. Asta am simțit și noi la meciul de la Constanța. Atunci am avut noroc, am recunoscut. Dacă nu recunoști, înseamnă că nu ești corect.

Am ajuns foarte rar la poartă, de 3-4 ori și am marcat două goluri. Ei au avut foarte multe ocazii, dar am avut un portar în formă excelentă și apărarea și-a făcut datoria. Dacă jucăm la fel, sigur o să pierdem. Trebuie să fim mult mai buni, mai atenți, să punem mai multe probleme”, a declarat Dan Petrescu.

Jucătorii cu care Gică Hagi poate pune probleme campioanei: „Cu aceștia, forța celor de la Farul este mult mai mare”

De asemenea, „Bursucul” se așteaptă ca forța ofensivă a Farului să sporească odată cu revenirile lui Dragoș Nedelcu, Michael Omoh și Gabriel Iancu. Cei trei nu au putut evolua cu FCSB, dar sunt apți pentru partida programată sâmbătă, 19 martie, la 20:30, pe stadionul de la Ovidiu.

„Eu sunt conștient că Nedelcu, Omoh și Iancu, care n-au jucat cu FCSB, vor intra. Nedelcu n-a avut voie să joace, Omoh a fost suspendat și Iancu accidentat.

Cu aceștia, forța celor de la Farul este mult mai mare, mai ales dacă mă gândesc la jocul de atac”. a adăugat Dan Petrescu.

Înaintea meciului, CFR Cluj este lider în clasamentul play-off-ului din Casa Pariurilor Liga 1, cu un avans de 7 puncte față de principala contracandidată la titlu, FCSB, în timp ce Farul ocupă poziția a cincea, la egalitate de puncte cu FC Voluntari și FC Argeș.