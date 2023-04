Dan Petrescu, criticat de un coleg din Generația de Aur: „Orice face arbitrul, ţie deja nu îţi convine! Nu mai judeci bine”

în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Viorel Moldovan s-a săturat și el de văicărelile „Bursucului”.

Dan Petrescu, arătat cu degetul de Viorel Moldovan: „Revendici niște faulturi superficiale”

Viorel Moldovan nu a ținut cont de relația apropiată de Dan Petrescu și l-a pus la zid pe antrenorul campioanei României: „Nu mai judeci bine dacă pleci cu idei preconcepute. Orice face arbitrul respectiv, ţie deja nu îţi convine! Revendici nişte faulturi superficiale.

Dacă tu eşti concentrat doar pe arbitraj, le vezi altfel, le dai o altă dimensiune. Da, e o tactică”, a spus fostul mare atacant al naționalei, la .

și el derapajele antrenorului: „El se încarcă mult cu chestia asta şi îşi caută pe cineva în care să dea, ca să elimine toate tensiunile. Câteodată are dreptate, dar de multe ori nu. Asta am văzut si la Mircea Lucescu.

Marii antrenori de la noi se pare că au chestia asta. Să se descarce pe arbitrii este şi o tactică, cred eu. Nu ştiu cat de simpatic te face în faţa arbitrilor. Totuşi, sunt şi ei nişte oameni. Nu sunt roboţi”.

Dan Petrescu, declarații după CFR Cluj – Sepsi 2-1: „Am avut trei penalty-uri neprimite”

Dan Petrescu a fost extrem de nemulțumit de arbitraj și după meciul cu Sepsi: „Am avut 3 penalty-uri neprimite. De ce avem VAR? Să mi se spună și mie ce face VAR-ul. Dacă nici alea nu sunt penalty-uri… VAR-ul nu le vede…

De ce mai venim la fotbal, domnule? Ce să mai facem acum? Nu mai pot! Chiar nu mai pot! Au fost 3! Dacă era unul, OK. VAR-ul stă și doarme acolo! Dacă ăla la Bîrligea nu e penalty, eu nu mai sunt antrenor! OK, arbitrul nu văzut. Nu are vină el, Dar cei de la VAR?

Să-mi dea și mie o dată cineva o explicație. Măcar unul. Să-mi zică «Asta a fost» și eu voi spune că a fost fault. La Janga a venit prin spate, ca la rugby. Lui Bîrligea i-a spart capul. Nu sunt penalty-uri…”.

„Înainte de golul lor trebuia să avem corner, dar s-a dat aut”

Antrenorul ardelenilor a acuzat dur arbitrajul și se teme pentru meciurile viitoare: „Am bătut și așa. Dar altă dată nu vom mai bate. A fost o victorie meritată. Puteam face 3-1, trebuia să fie chiar 3-0. Au fost patru meciuri la rând în care VAR-ul ne-a dezavantajat.

Normal că iau galbene pe bancă. Că eu văd faze clare și se spune că e simulare. Ce simulare? Cine a simulat? Uitați-vă la fază. Dacă cineva spune că a simulat, înseamnă că minte.

Am avut 3 penalty-uri. Plus că înainte de golul lor trebuia să avem corner, dar s-a dat aut. Au fost multe greșeli în prima repriză. Iar cele mai grave sunt cele pe care nu le vede VAR-ul. Nu înțeleg ce VAR avem noi”.