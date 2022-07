Dan Petrescu, criză de nervi după FC U Craiova – CFR Cluj 3-1: „Apărare de Divizia C! Dacă nu ne trezim, ne întoarcem din Andorra cu o surpriză”

CFR Cluj a suferit prima înfrângere în acest sezon de SuperLiga. . Oltenii au făcut un meci excelent pe „Ion Oblemenco” și s-au impus cu 3-1. La final, Dan Petrescu și-a „mitraliat” proprii jucători.

Dan Petrescu, reacție nervoasă după ce CFR Cluj a pierdut cu FC U Craiova 1948

CFR Cluj rămâne cu doar trei puncte după primele două etape din SuperLiga. Ardelenii n-au repetat rezulatul din prima rundă, când au învins-o cu 1-0 pe Rapid, și au pierdut cu 1-3 în Bănie. Jocul elevilor săi l-a nemulțumit teribil pe Dan Petrescu.

„Victorie meritată a Craiovei. A fost echipa mai fresh, mai proaspătă. Nu degeaba voiam să amânăm acest meci. La 1-0 noi am avut o ocazie mare, dacă făceam 2-0 poate era mai bine.

Am avut ocazie mare și la 1-1 prin Debeljuh. Repriza a doua am intrat foarte rău, după un minut era 2-1. Era foarte greu să revenim apoi, pentru că au fost mult mai proaspeți, s-a văzut clar că erau mult mai bine decât noi.

Nu are rost să ne legăm de mici episoade, decât să felicităm adversarul. E o lecție pentru viitor. Mă aștept la mai mult de la toți jucătorii. Toți jucătorii au fost sub nivel, singurii care au scuze sunt Deac și Camora, care joacă meci de meci și n-am avut pe cine să bag în locul lor. În rest, toți jucătorii au fost sub nivel.

Nu mi-a plăcut ce am văzut azi în apărare. Știți cum era CFR înainte în apărare, astăzi parcă era o apărare de Divizia C. Nu doar apărarea a greșit, toată echipa a fost sub nivel și s-a văzut asta. Cei de la Craiova au zburdat pe teren, trebuie să îi felicităm”, a declarat Dan Petrescu, după FC U Craiova 1948 – CFR Cluj 3-1.

Antrenorul campioanei, o nouă declarație halucinantă

Pe CFR Cluj o așteaptă acum meciul retur din turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Campioana României va juca în Andorra, cu Inter Club d’Escalde, după ce . Cu toate acestea, Petrescu se teme ca echipa sa să nu fie eliminată, dacă va repeta prestația de pe „Ion Oblemenco”.

„Trebuie să mergem înainte, pentru că avem iar meci peste 3 zile. Drum e lung, dacă nu ne trezim putem să ne întoarcem și de acolo cu o surpriză.

S-au schimbat foarte mulți jucători, nu au intrat încă în ritm. Niciun jucător nou-venit nu a confirmat încă, asta e marea problemă. Dar la fotbal nu ai scuze când pierzi”, a adăugat antrenorul lui CFR Cluj.