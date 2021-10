Dan Petrescu, mulțumit după CFR Cluj – Sepsi: „Arătăm ca pe vremuri!”. A lămurit conflictul cu FCSB: „Nu am nimic cu ei!”

Tehnicianul campioanei României speră ca victoria să fie una care să le dea încredere jucătorilor și care să însemne revenirea formei bune din sezoanele precedente ale CFR-ului.

Dan Petrescu este de părere că încă mai sunt multe lucruri de pus la punct la echipă, dar se bucură de victoria cu Sepsi, formație pe care a lădat-o pentru stilul de joc.

Dan Petrescu, mulțumit după CFR Cluj – Sepsi

că este mulțumit de evoluția jucătorilor săi și de victoria împotriva lui Sepsi, iar tehnicianul speră că CFR Cluj va redeveni echipa sigură din sezoanele precedente:

„Ce meciuri ușoare mai sunt acum? Nu mai sunt nici măcar în campionatul nostru. Mă bucur că am început să facem la antrenament ce facem și în teren. La 2-0 am avut ocazii mari, dar îmi pare rău că nu am marcat mai mult.

Adversarul nu știu dacă au avut o ocazie, ei au început mai bine, dar nu au avut ocazii.

Arată puțin ca CFR-ul de pe vremuri acum, când eram eu aici, care dădea șanse puține adversarului, un adversar puternic, cu jucători rapizi și cu un antrenor pe care îl respect enorm”.

„Am protestat la al doilea galben al lui Bordeianu, dar am revăzut faza și îi dau dreptate arbitrului în totalitate”, a recunoscut Dan Petrescu la finalul meciului.

„Nu am nimic cu cei de la FCSB!”

conflictul cu FCSB, spunând că nu are nimic cu vicecampioana României, dar el consideră că regulamentele trebuie respectate.

„Am văzut că unii de la FCSB s-au supărat pe mine, dar nu am zis de ei, nu am ceva cu ei, am zis adevărul, că nu e normal să se amâne meciuri, mai ales că CFR-ul a cerut amânări și nu a primit”, a mai spus Dan Petrescu.

și a vorbit despre următorul joc al CFR-ului din campionat, iar dorința lui este ca jucătorii săi să arate aceeași determinare ca în meciul cu Sepsi.

„E o zi mai liniștită mâine, vor avea și băieții liber, după avem meci cu Voluntari, o echipă foarte bună, cu o formă bună. Sper să câștigăm, avem nevoie de o victorie cu Voluntari.

Ne gândim la primul meci cu Voluntari, ăla va fi cel mai greu”, a mai spus Dan Petrescu la finalul meciului.