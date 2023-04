Dan Petrescu, reproș direct pentru Gică Hagi după Farul – CFR Cluj 1-0: „Mi se pare penibil să spună asta!”

Dan Petrescu a fost un car de nervi la finalul meciului de la Ovidiu și a plecat val-vârtej la vestiare, .

Dan Petrescu, răspuns iritat la finalul meciului Farul – CFR Cluj: „Trebuia să mă duc peste Gică?!”

Dacă la flash-interviuri Dan Petrescu considra că nu a făcut nimic greșit și că îl va felicita pe fostul său coechipier la vestiare, la conferința de presă antrenorul lui CFR Cluj și-a schimbat discursul: „Trebuia să mă duc peste Gică?”.

Gică Hagi a încercat să detensioneze conflictul după meci, dar a făcut o declarație care l-a enervat și mai mult pe Dan Petrescu: „Nu, n-am apucat. M-am dus să-l salut, dar nu l-am văzut. De asta am plecat și eu repede de pe teren.

M-am dus să-l salut, așa cum fac cu toți cei care vin aici. Nu l-am văzut, așa că m-am dus la vestiar”, a comentat antrenorul celor de la Farul.

Dan Petrescu, discurs agresiv la adresa lui Hagi la conferința de presă: „Mi se pare penibil să spună că nu m-a găsit”

Dan Petrescu nu crede o secundă și spune că nici la ultimul meci nu s-au salutat la finalul partidei: „Mi se pare penibil să spună Hagi că nu m-a găsit. Iar ultima dată, când am câștigat 3-0 aici, nu m-am văzut cu Gică. Nici a doua sau a treia zi”.

„Bursucul” preferă să discute la rece cu Hagi, la câteva zile după meci și spune că nu se pune problema unui rupturi: „Apoi am vorbit. Eram supărat, de asta am plecat. Gică e prietenul meu pe viață. Oricum îl sun și-l felicit”.

Antrenorul lui CFR Cluj susține că are în continuare o relație foarte bună cu Gheorghe Hagi: „Eu și Gică suntem prieteni, l-am lăsat să se bucure. Eu eram supărat. Singura supărare e că s-au dat cinci minute de prelungire și s-a jucat 30 de secunde. În rest nu sunt probleme”.

Ce a spus antrenorul campioanei după înfrângerea cu Farul

„Cei de la Farul au făcut un joc foarte bun, nu ne-au dat faze fixe. E o luptă pentru primele trei locuri pe care se bat 4-5 echipe. Niciodată nu vorbesc la cald în vestiar. Cu băieții discut abia a doua zi, după ce mă calmez și revăd meciul.

Nu e bine deloc pentru noi, e prima înfrângere în play-off, e clar că suntem foarte supărați. O primă repriză echilibrată, a doua au început mai bine, au dat gol. Iar nu ne-au ajutat liniile, orice decizie VAR se ia, e împotriva noastră. Nu e anul nostru. Nu vreau să comentez dacă a fost sau nu.

Farul a meritat victoria, nu am ce să le reproșez băieților. Farul e favorită, mai sunt 5 meciuri, trebuie să ne concentrăm. A fost o greșeală în lanț la gol, noi nu jucăm la ofsaid. De mult nu am luat un gol atât de ușor. Dacă pierd, trebuie să-mi reproșez foarte multe, normal. Eu am pregătit echipa, dar au fost condiții mai deosebite”.