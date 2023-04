Gică Hagi, încântat de elevii săi după Farul – CFR Cluj 1-0: “Am putut să ne luăm la trântă!”. Ce spune de penalty-ul refuzat adversarilor

Farul Constanţa s-a distanţat la patru puncte de . Echipa lui Gică Hagi s-a impus prin golul marcat de Mazilu, dar campioana a reclamat un penalty în minutul 90, acordat în primă instanţă de Colţescu, dar .

Gică Hagi, încântat de elevii săi după Farul – CFR Cluj 1-0: “Am putut să ne luăm la trântă!”

Gheorghe Hagi a fost încântat la final de prestaţia jucătorilor săi, evidenţiindu-i pe Băluţă şi Grameni. Antrenorul Farului a declarat că discuţiile despre arbitraj nu îşi au rostul din moment ce există VAR:

“Trebuia să facem faţă unei echipe foarte bune, cea mai verticală dintre celelalte. O echipă experimentată, care a câştigat atât de multe campionate. Tot ce am vorbit cu ei, ce am pregătit zilele astea, a ieşit foarte bine.

Merităm să fim acolo, dar urmează returul, meciurile importante. I-am surprins cu Băluţă. El a jucat nouar, are creativitate, este un mijlocaş foarte bun. El, Nedelcu, este logic să nu fie în forma ideală. Au talent, sunt buni.

“Acum e VAR, sunt lucruri care se văd, se discută. Ce să facem?”

Datorită lor şi a celorlalţi, care au un randament extraordinar. Începem cu foarte mulţi tineri din 2003, 2004, 2005, 2006. Este identitatea noastră. Băluţă este omul meciului pentru că nu a jucat pe postul lui. El şi Dina (n.r. Grameni).

Era pentru prima oară în formula asta cum jucau. Mi-a fost puţin teamă. Rămâne cum s-a terminat meciul. Acum e VAR, sunt lucruri care se văd, se discută. Ce să facem? Chiar avem un mod în care se vede. Nu are rost să vorbim.

Nu există nicio simbioză. Eu am adus mentalitatea în vestiar de a încerca să fii cel mai bun. Trebuie să avem o mentalitate de campion. Farul trebuie să facă pasul mare în viaţă şi suntem pe drumul cel bun.

“Nu mă interesează ce puncte avem. Mă interesează meciul viitor”

Am jucat şi noi mai vertical, am putut să ne luăm cu ei la trântă. Am arătat determinare, atitudine. Şi ofensiv am făcut un meci foarte bun. Nu mă interesează ce puncte avem. Mă interesează meciul viitor.

O să progresăm. Important este să fim deschişi, să învăţăm. O să mă uit la meci (n.r. Rapid – FCSB), dar nu îmi vine să vorbesc la rezultate. Nu mă pricep. Nu îmi place să vorbesc de ce mi-ar conveni. Vreau să muncim, să fim fericiţi şi să vină victoriile”, a spus Gică Hagi la finalul meciului.