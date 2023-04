Dan Petrescu a explicat de ce nu l-a salutat pe Gică Hagi după Farul – CFR Cluj 1-0. Ce i-a reproșat lui Colțescu: ”Singura supărare”

Imediat după ultimul fluier al partidei de la Ovidiu, tehnicianul campioanei a părăsit nervos terenul din cauza deciziilor de arbitraj și , fostul său coleg de la Steaua și echipa națională.

De ce l-a evitat Dan Petrescu pe Gică Hagi după Farul – CFR Cluj 1-0

La interviul acordat la finalul partidei Farul – CFR Cluj 1-0, din etapa a 5-a a play-off-ului din SuperLiga, Dan Petrescu a părut mult mai calm, deși s-a arătat în continuare deranjat de anumite decizii luate de arbitrul Sebastian Colțescu.

”Eu și Gică suntem prieteni, l-am lăsat să se bucure. Eu eram supărat. Singura supărare e că s-au dat cinci minute de prelungire și s-a jucat 30 de secunde. În rest nu sunt probleme.

Cei de la Farul au făcut un joc foarte bun, nu ne-au dat faze fixe. E o luptă pentru primele trei locuri pe care se bat 4-5 echipe. Niciodată nu vorbesc la cald în vestiar. Cu băieții discut abia a doua zi, după ce mă calmez și revăd meciul”, a declarat Petrescu.

Petrescu, nemulțumit de cum au tratat jucătorii săi faza de la golul primit

Tehnicianul CFR-ului s-a plâns de faptul că îi lipsesc foarte mulți jucători, consideră că absențele lui Mario Camora și Ciprian Deac sunt esențiale pentru formația și a mărturisit că .

”Nu e bine deloc pentru noi, e prima înfrângere în play-off, e clar că suntem foarte supărați. O primă repriză echilibrată, a doua au început mai bine, au dat gol. Iar nu ne-au ajutat liniile, orice decizie VAR se ia, e împotriva noastră. Nu e anul nostru. Nu vreau să comentez dacă a fost sau nu.

Farul a meritat victoria, nu am ce să le reproșez băieților. Farul e favorită, mai sunt 5 meciuri, trebuie să ne concentrăm. A fost o greșeală în lanț la gol, noi nu jucăm la ofsaid. De mult nu am luat un gol atât de ușor. Dacă pierd, trebuie să-mi reproșez foarte multe, normal. Eu am pregătit echipa, dar au fost condiții mai deosebite.

Doi jucători au fost în Serbia, Boateng nu prea s-a antrenat, Deac și Camora, accidentați. Nu sunt scuze, dar nu e așa ușor fără Deac și Camora, oricine ar fi antrenor. Nu avem de unde să scoatem alți jucători. Eu sunt convins că dacă vom reuși să câștigăm următorul meci, vom reintra în cărți”, a spus Dan Petrescu.

Manea, nemulțumit de cum a trata CFR finalul de joc

Fundașul Cristi Manea consideră că un rezultat de egalitate ar fi fost mult mai corect, însă este de acord că formația sa ar fi trebuit să forțeze mai mult pe finalul întâlnirii, mai ales că nu mai era nimic de pierdut.

”Nu știu dacă este meritat rezultatul, ne-am creat și noi ocazii bune. Nu e nimic jucat, mergem mai departe. Cred că un rezultat de egalitate era mai normal. În minutul 1, Grameni s-a oprit în tibia mea, dar nu am vrut să ies, de asta am gheață la picior. Noi dăm 100% la antrenamente, suntem la fel ca și înainte, dar uneori nu îți iese.

Am luat un gol ușor și poate trebuia să forțăm mai mult pe final. Nu cred că cei de la Farul au știut să nu ne dea lovituri libere, cred că așa a fost să fie. Ne-au lipsit câțiva jucători, dar trebuie să mergem la următoarele meciuri și să nu mai găsim alibiuri”, a afirmat Manea.