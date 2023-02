Dan Petrescu și-a dinamitat vestiarul după Lazio – CFR Cluj: „Greșeală fatală!”. Video Exclusiv

Supărare mare la CFR Cluj după rezultatul dezamăgitor în fața lui Lazio, dar mai ales din cauza jocului slab al campioanei României, taxat până și de Dan Petrescu. Declarațiile surprinzătoare ale acestuia au fost analizate la .

Dan Petrescu, atac direct la jucătorii lui CFR Cluj: „Mi-a dat cu virgulă declarația asta”

Horia Ivanovici a adus în discuție o declarație de neînțeles a lui Dan Petrescu după înfrângerea cu 1-0 împotriva lui Lazio: „Am avut un lot de jucători mult mai bun acum câțiva ani. Cu Djokovic, cu Culio…”.

Iar moderatorul consideră declarația una cel puțin neinspirată și îi atrage atenția „Burscului”: „Mi-a dat cu virgulă declarația asta! Nu mi-a plăcut. OK, de acord, dar nu știu dacă e o declarație înțeleaptă. Lasă Lazio! Tu te bați la campionat și tot cu ei joci! Sheriff Tiraspol i-a bătut pe Real Madrid, tot așa diferență de buget. CFR-ul nu a avut un șut pe poartă 80 de minute. ‘Măi, nea Dan Petrescu: Tu ai făcut lotul la virgulă! Tu ai plâns că nu ai jucători! Ți-a adus Neluțu Varga ce ai vrut! Faptul că tu ai ales atacanții ăștia care nu au nicio treabă cu poarta’…

Mă uitam la Yeboah… Eu jucam mai bine decât el! La 18 ani eram mai creativ decât el. Tu i-ai adus pe băieții ăștia care nu contează în atac. E plin de jucători buni. Krasniqi e un jucător mult peste nivelul Ligii 1, doar că în repriza a doua Dan Petrescu chiar a făcut tot ce putea! I-a băgat pe toți”.

Florin Gardoș, lămuriri despre cum ar putea fi primit mesajul lui Dan Petrescu de jucătorii CFR-ului: „Eu nu o să mă simt prea grozav”

Fostul fundaș central al FCSB e convins că astfel de declarații nu fac decât rău vestiarului, mai ales că la CFR se poate vorbi deja de o criză de formă: „Clar nu e inspirată. Mă pun în postura fotbalistului. Dacă antrenorul îmi spune la conferința de presă treaba asta, eu nu o să mă simt prea grozav. Mai ales ținând cont și de momentul foarte slab prin care trece CFR-ul. Și în campionat și după acest rezultat”.

Florin Gardoș subliniază și seria de meciuri fără victorie în care a intrat campioana, iar declarațiile lui Dan Petrescu îi pot distruge relația cu jucătorii: „Nu știu când s-a mai întâmplat să piardă CFR-ul trei meciuri la rând. Nu e inspirat. Eu zic că e o greșeală declarația, nu știu dacă neapărat de strategie. A spus ce gândea la cald și… Ca fotbalist, indiferent ce antrenor am avut, mereu am apreciat antrenorii care după meci deși făceam o greșeală destul de mare sau un coleg, nu spunea la conferința de presă: ‘Gardoș a greșit’, dar în schimb poate mă făcea praf în vestiar și mi-o spunea, să rămână totul acolo”.

Vivi Răchită a fost deranjat în primul rând de respectul pe care ardelenii i l-au arătat gratuit lui Lazio: „Și noi pe aici am jucat cu Real Madrid, Liverpool… Am făcut 1-1 acasă și peste un an au câștigat Liga Campionilor! Ce trebuia să facem? Eu cred că jucătorii CFR-ului i-au respectat prea mult pe cei de la Lazio.

Fostul jucător al Stelei e de părere că Dan Petrescu a greșit enorm prin cedarea lui Daniel Paraschiv, unul dintre golgheterii din SuperLiga: „A fost jucătorul CFR-ului. Cum să nu știe Dan Petrescu de el?! Cum să-l dai? I l-a ascuns cineva pe Paraschiv? E jucătorul tău. Vestiarul va reacționa. Sunt convins că nu pe față, dar între ei… ‘Uite ce ne-a făcut ăla! Ne-a făcut praf la televizor că suntem mai slabi decât ăia!’”.

Dezvăluiri despre tensiunile de la CFR Cluj după meciul cu Lazio: „Sunt ceva fricțiuni între el și jucători”

Aflat la Roma, Cristi Coste a intervenit telefonic și a analizat declarațiile antrenorului lui CFR Cluj: „Eu zic să detaliem această mică dispută între Petrescu și jucători. N-a fost doar acea declarație neinspirată că lotul CFR-ului era mai valoros în 2019. A subliniat de două ori Vinicius, asta înseamnă că sunt probleme și cu cuplul din apărare. Rezultatul e același ca în 2019: 1-0 pentru Lazio. Singurul lucru comun e Dan Petrescu, care a reușit același rezultat în fața unui Lazio mai puternic decât acum 4 ani”.

Nu a fost însă singura „săgeată” trimisă de Petrescu: „A mai fost încă un amănunt care spune că sunt ceva fricțiuni între el și jucători. A fost întrebat dacă a abordat fricos acest meci și a spus: Cum să fiu fricos dacă am jucat cu două vârfuri în 4-4-2, iar toți jucătorii pe care i-am băgat pe teren au fost ofensivi?! Janga, Petrila, Malelele… Dacă intram eu pe teren nu eram fricos, aș fi jucat altfel! Sunt două declarații care pur și simplu cred că sugerează o mică răceală între el și jucători. Senzația pe care mi-a dat-o e că nu e mulțumit de lotul de jucători. L-am simțit încă dinainte că e speriat de acest meci și în momentul ăla și-a dinamitat șansele și orice încredere a jucătorilor”.

, crede jurnalistul: „Nu mai au valoare în defensivă, dar folosește aceeași linie de patru, măcar să schimbe un stoper, să joace cu Kolinger, pentru că Yuri a făcut prostii și la Craiova și nu e într-o formă foarte bună. Iar apropo de această linie de fund, ne ducem cu probleme la echipa națională. Edi Iordănescu a venit special să îi urmărească pe Manea, Burcă și Camora. Camora a avut probleme, Manea căzuse în genunchi la 20 de metri de poartă, în momentul în care Lazio a dat golul”.

Cristi Coste a dezvăluit și ce le-a transmis antrenorul în vestiar imediat după meci: „Ăsta a fost singurul reproș pe care Petrescu l-a făcut în vestiar din câte am aflat. El este un tip perfecționist și le-a spus un singur lucru: Sunt mulțumit de voi, dar nu este posibil să luăm gol din fază fixă! Nu accept așa ceva”.

