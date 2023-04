Dan Petrescu, speriat de numeroasele accidentări înainte de Rapid – CFR Cluj: „Au căzut ca popicele”. Video

CFR Cluj caută să treacă peste eliminarea categorică din semifinalele Cupei României Betano, scor 0-3 cu Sepsi. Campioana României o înfruntă în Giulești pe Rapid în prima etapă a returului play-off-ului din SuperLiga. Partida este programată luni, 1 mai, de la ora 20:30.

Dan Petrescu, dezvăluiri despre problemele financiare de la CFR Cluj: „Nu am dat bani împrumut. Aș fi făcut-o pentru Neluțu Varga”

, iar Dan Petrescu a dezvăluit că a amânat o bună perioadă de timp banii pe care îi are de primit pentru ca echipa finanțată de Neluțu Varga să scape de alte datorii. „Bursucul” a anunțat că nu a împrumutat cu bani clubul din Ardeal, însă dacă ar fi fost nevoit ar fi făcut-o.

„Nu am puterea să devin acționar și bine că m-ați întrebat. Toată lumea a întrebat. Eu am amânat foarte mulți bani pe care îi am de primit, vreo 4-5 luni, nu mai știu câți, dar nu mai contează la mine, că oricum amân pentru a primi licența, dar în niciun caz nu am dat bani împrumut la nimeni.

Dacă ar fi fost nevoie 100% aș fi făcut-o pentru Neluțu Varga și pentru CFR Cluj. Până la urmă sunt aici de 5-6 ani cu plecări, cu veniri. E un club la care țin foarte mult și m-am atașat și normal că aș fi făcut acest gest, dacă mi-ar fi cerut. Deocamdată nu mi-a cerut. Eu doar fac amânări, mai sunt și jucători care fac amânări”, au fost cuvintele lui Dan Petrescu.

Neluțu Varga a vrut să-i prelungească înțelegerea lui Dan Petrescu: „M-a stresat să-l facem astăzi”

Neluțu Varga a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că . Antrenorul campioanei României a dezvăluit că finanțatorul a vrut să facă acest pas chiar înaintea derby-ului cu Rapid, în ciuda problemelor financiare.

„Poate să scrie orice în ziare. Eu nu cred în asta. Patronul nostru e la fel ca înainte. Tot timpul motivat, vrea să câștige. Săptămâna viitoare va fi totul la zi din ce știu eu. Toți banii vor veni. Nu-l văd pe Neluțu Varga să plece sau să nu fie motivat. De-aia mi-a și promis cinci ani contract.

Astăzi la fel, m-a stresat să-l facem astăzi și i-am zis: ‘Hai, să așteptăm meciul cu Rapid ca să avem timp să vorbim despre el’. Eu am zis că sunt de acord. Dacă vrea el semnez cinci ani contract nu cred că are probleme sau vrea să plece din fotbal pentru că altfel nu mi-ar fi propus acest contract”, a mărturisit Dan Petrescu.

CFR Cluj, fără cei trei căpitani la derby-ul cu Rapid: „Orice echipă din lume ar suferi”

(n.r. meciul cu Rapid va fi decisiv pentru titlu?) Până nu e matematic nu e nimic decisiv, dar e clar că Farul are un meci mai ușor ca celelalte echipe. Joacă cu o echipă care a dat totul în cupă și nu a avut timp să se refacă. Din punct de vedere matematic, Farul stă la mâna ei. Dacă ei câștigă meciurile și fac un egal sau două sunt deja campioni. Numai ei pot pierde acum campionatul pentru că celelalte echipe în spatele lor doar mai speră.

(n.r. jucătorii accidentați) Au căzut ca popicele, sincer vă zic. Niciodată nu am avut atât de mulți accidentați. Orice echipă din lume ar suferi când primii trei căpitani nu sunt. Mă refer la Camora, Deac și Burcă. În viața oricărei echipe, și la CFR, se poate întâmpla să ai o perioadă mai rea, un an mai rău, multe probleme cu accidentări, cu decizii VAR împotrivă. Sper să reușim fără cei trei jucători să scoatem o victorie pentru că e clar că avem nevoie de victorie. Nu știu dacă e decisiv.

(n.r. sezon ratat pentru CFR Cluj?) Tot ce s-a întâmplat e clar că nu ne-a ajutat, dar când se trage linie la final atunci putem să spunem mai multe. Dacă nu te temi înseamnă că nu ești antrenor. Orice antrenor trebuie să se teamă de orice și de adversar, dar să nu ne fie frică. Sunt jucători importanți care lipsesc, dar asta nu înseamnă că ceilalți nu trebuie să joace”, a încheiat Dan Petrescu.

Dan Petrescu, încă dezamăgit după eliminarea CFR-ului din Cupa României Betano: „E greu să accepți ca echipa ta să joace așa”

CFR Cluj a pierdut categoric semifinala din Cupa României Betano de la Sf. Gheorghe, scor 0-3 cu Sepsi. Covăsnenii au avut și două penalty-uri ratate de către Cosmin Matei și Marius Ștefănescu. Dan Petrescu a recunoscut înaintea derby-ului cu Rapid că este în continuare supărat, însă a precizat că oboseala jucătorilor și-a spus cuvântul.

„Nu îmi trece supărarea așa. Dar la fotbal totul e trecător ca și în viață. Trebuie să vedem înainte, ce a fost a fost. E clar că eu sufăr mai mult decât ar trebui când pierd un meci și asta nu e bine nici pentru sănătatea mea nici pentru echipă, dar aștept o reacție din partea jucătorilor, o reacție pozitivă.

Au fost scuze normale chiar dacă e greu să accepți ca echipa ta să joace așa, dar ținând cont de câte meciuri au jucat… Oboseala acumulată după atâtea transferuri prin străinătate, prin România. Nici noi nu mai știm unde suntem. Mă gândeam că am avut 57 de meciuri cu 100 și ceva ședințe video, pentru că eu fac cam 3 ședinte video.

Oboseala maxim a făcut să pierdem, dar indiferent cum pierd eu n-am cum să îmi revin repede. Îmi trebuie cel puțin trei zile. Am văzut jucătorii astăzi la antrenament mult mai bine decât au fost zilele și săptămânile trecute când aveam trei meciuri pe săptămână. Sper să aibă o reacție bună la meciul cu Rapid”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare derby-ului Rapid – CFR Cluj.