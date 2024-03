Dan Șucu, candidat-surpriză la președinția României? Mitică Dragomir vine cu informații din interior

Totodată, oracolul FANATIK a explicat, într-ul dialog cu Horia Ivanovici în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, motivul pentru care Mircea Geoană nu are șanse reale pentru a se lupta în 2024 cu nume ca George Simion, Nicolae Ciucă sau Marcel Ciolacu.

Dan Șucu, candidat-surpriză la președinția României?

De altfel, PSD și PNL nu și-au definitivat momentan listele pentru alegeri, însă Mitică Dragomir știe motivul real. ”Eu cred că finala (n.r. la alegerile prezidențiale) va fi Geoană – Ciucă?”, a explicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

”Geoană nu se bagă, fără partid nu poți să iei nici 10%. Ăștia sunt, primarii care coagulează”, a completat Dumitru Dragomir. își vor alege fiecare un singur candidat, însă fie pentru alegerile prezidențiale, fie pentru Primăria București.

”Vedem pe cine pun la Capitală, dacă pun pe cineva de la PSD, va fi Ciucă președinte, Ciolacu premier. Dacă pun unul de la PNL la Capitală, atunci Ciolacu se duce. Pierd partidele. Ambii președinți pierd partidul dacă nu concurează pentru funcția de președinte.

ADVERTISEMENT

Pentru ce ești, nu concurezi pentru funcția cea mai mare? Noi suntem partidul istoric, PNL, ăilalți cel mai mare”, a completat Mitică Dragomir. De asemenea, Horia Ivanovici l-a rugat pe Mitică Dragomir să comenteze scenariul în care Dan Șucu ar putea candida pentru alegerile prezidențiale din 2028.

Asta, în contextul în care despre Dan Șucu s-a scris că PNL și PSD ar dori să-l nominalizeze drept candidat pentru primăria generală a Capitalei. ”Cum ți se pare că joacă Șucu, pentru viitor? Peste 4 ani are 64, vârsta perfectă să candidezi și pentru preşedinţie”, a întrebat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Oracolul FANATIK e de părere că Dan Șucu nu va alege să candideze, pentru că este un om mult prea serios ca să intre în politică, acolo unde nu și-ar avea locul. Totodată, Mitică Dragomir i-a oferit un sfat prețios lui Dan Șucu: să nu asculte de galeria celor de la Rapid cu orice preț.

”Dacă e deștept nu se bagă la nimic, are nevastă tânără, copii talentați. Are avere. Am o impresie extraordinar de bună despre Șucu, în primul rând e un om serios. Mai deviază și el…L-a luat flama cu fotbalul, nu-i stă în reflexe, să se debaraseze de problemele fricii de galerie”, a completat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu a refuzat categoric să fie candidatul la Primăria București

Despre Dan Șucu s-a scris de mai multe ori că ar fi alegerea surpriză a PNL pentru primăria Capitalei, însă soția acestuia, Camelia Șucu, a negat vehement informația. ”S-a tot vehiculat în presă o știre total neadevărată cu privire la . El a declarat în mod repetat că nu are ambiții politice.

În același timp, este și președintele Concordiei, cea mai importantă Confederație patronală reprezentativă din România, iar implicarea lui politică ar fi neacceptabilă. În concluzie – sunt doar speculații”, a scris soția lui Dan Șucu pe Instagram. Cu toate acestea, surprinzător sau nu, Dan Șucu a fost surprins astăzi în timp ce intra în sediul PNL.

Dan Șucu, candidat-surpriză la președinția României?!