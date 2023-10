Dan Șucu a vorbit la SUFLET DE RAPIDIST despre atmosfera tensionată care a avut loc în Giulești pe 13 august, când Rapid pierdea al doilea meci consecutiv în campionat, scor 0-2 cu Petrolul. La finalul acelei partide, , au afișat chipuri ale disperării.

Dan Şucu, despre episodul Rapid – Petrolul: “Eram foarte amărât! Nu înţelegeam ce se întâmplă”

După înfrângerea de la Voluntari, scor 1-2, Rapid a întâlnit Petrolul pe teren propriu. Gazdele au pierdut cu 0-2, iar suporterii prezenți în tribună au răbufnit. Robert Niță dezvăluia la FANATIK SUPERLIGA că .

ADVERTISEMENT

Acționarul majoritar al Rapidului a recunoscut că acela a fost un moment care l-a pus la grea încercare. Omul de afaceri nu își explica de ce situația din teren arăta astfel, pentru că lucrurile erau făcute ca la carte.

„Sincer vorbind, după meciul cu Ploiești am fost foarte amărât. Am fost foarte amărât pentru că știam că lucrurile sunt făcute așa cum trebuie și nu înțelegeam ce se întâmplă. În sport și în afaceri hazardul își are componenta lui. În afaceri ai nevoie de o doză serioasă de noroc”, a declarat Dan Șucu, la SUFLET DE RAPIDIST.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu mizează pe un proiect pe termen lung

Situația s-a ameliorat la Rapid după înfrângerea cu Petrolul. Giuleștenii nu au mai suferit vreo înfrângere din acel moment și au ajuns la 5 victorii și două remize în ultimele 7 partide. Dan Șucu a explicat că la adăpostul unui management sănătos, astfel de înfrângeri pot apărea doar pe termen scurt.

„Orice s-ar întâmpla nu poți să anticipezi toate lucrurile, să le anticipezi pe toate. În fotbal e puțin și mai prezent. E posibil ca tu economic vorbind să fi făcut de două ori mai bine decât un competitor, dar pe teren lucrul ăsta nu se vadă.

ADVERTISEMENT

Dar nu pe termen lung. Pe termen scurt se poate întâmpla”, a mai spus patronul Rapidului. Clubul antrenat de Cristiano Bergodi ocupă locul 4 în SuperLiga, cu 19 puncte în 11 partide. Giuleștenii au remizat în ultima etapă, scor 1-1 la Sibiu cu Hermannstadt.

„Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Astra sau Urziceni”

Dan Șucu le-a dat ca exemplu pe Astra Giurgiu sau Unirea Urziceni. Cele două formații au înregistrat rezultate fabuloase în fotbalul românesc, însă s-au desființat pe fondul unei baze incorecte din punct de vedere economic.

„Uitați-vă ce s-a întâmplat cu echipe cum sunt, Astra, Urziceni. Echipe care meteoric au făcut rezultate excepționale, dar pe termen lung, fără o bază corectă din punct de vedere economic n-ai cum. Nu poți. E foarte simplu”, a încheiat Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

SUFLET DE RAPIDIST vă dă întâlnire în fiecare marți, ora 13:30, LIVE doar pe www.fanatik.ro. Emisiunea poate fi urmărită în premieră pe pagina de facebook Horia Ivanovici și canalul de Youtube FANATIK în fiecare joi, ora 10:30.