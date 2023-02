Dan Șucu îi închide ușile la Rapid lui Marian Iancu: „Și-a cumpărat ca jucărie personală un club de fotbal cu bani furați de la statul român”. Video

Dan Șucu a răbufnit la adresa lui Marian Iancu, după ce fostul patron al lui Poli Timișoara a avut o serie de declarații în care pune la zid conducerea Rapidului. Acționarul „alb-vișiniilor” a emis un amplu comunicat de presă postat pe pagina oficială de Facebook a giuleștenilor.

Dan Șucu, replică dură după acuzele lui Marian Iancu: „Și-a cumpărat ca jucărie personală un club de fotbal”

la adresa Rapidului, iar Dan Șucu, patronul giuleștenilor, i-a dat replica și l-a criticat pe fostul patron al celor de la Poli Timișoara.

Printr-un amplu comunicat postat pe pagina oficială de Facebook a Rapidului, trecutul controversat al lui Marian Iancu pe care îl acuză că a furat bani de la statul român. „Îmi face plăcere să mă alătur dumneavoastră în a felicita echipa pentru îndeplinirea obiectivului, calificarea în Play-Off. Sincer să fiu, dacă la începutul campionatului, după înfrângerea din prima etapă, de la Cluj-Napoca, cineva mi-ar fi spus că vom reuși să ne calificăm în Play-Off, cu patru etape înainte de terminarea sezonului regular, i-aș fi răspuns simplu: ”să te audă Dumnezeu!”

Sigur ca în aceste patru etape rămase, echipa trebuie să strângă în continuare puncte, pentru a avea cât mai multe șanse în Play-Off, dar speranța noastră este ca, odată calificați, băieții noștri vor fi mai dezinvolți și mai încrezători și, normal, cu rezultate pozitive pe tabela de marcaj.

„Bani proveniți din escrocherii și inginerii financiare”

Este un rezultat extrem de bun pentru o echipă care este abia în al doilea an de prima ligă. Vom participa în cel mai echilibrat Play-Off care a existat vreodată și avem multe argumente pentru a face o figură bună: o echipă cu jucatori valoroși, conduși în teren de un căpitan a cărui inimă bate doar pentru Rapid, un antrenor tânăr cu idei de joc moderne, care vrea sa dovedească că poate să ajungă la fel de sus și din postura de antrenor, așa cum a făcut-o ca jucător, un public extraordinar, unic în România (poate cu publicul și galeria ar fi trebuit să încep) și, de ce nu, un climat de stabilitate și echilibru la nivel economic și organizatoric.

Cu referire la aceste atribute, stabilitate și echilibru, atât de necesare pentru echipă, am vazut atacuri tot mai dese și mai agresive. Ultimul dintre ele din partea unui anume domn Marian Iancu, care ne explica plin de aplomb cum trebuie condus clubul, cum trebuie făcute investițiile si, de ce nu, cât de slabi sunt jucătorii noștri.

Da, este același domn Iancu care, la începutul anilor 2000, și-a cumpărat ca jucărie personală un club de fotbal, Politehnica Timișoara, din bani proveniți din escrocherii și inginerii financiare, normal, ilegale”, a fost prima parte din comunicatul lui Dan Șucu.

Dan Șucu îi închide ușile la Rapid lui Marian Iancu

Dan Șucu a continuat discursul dur la adresa lui Marian Iancu și a pus accent pe strategia ilegală pe care a folosit-o pentru a conduce clubul Poli Timișoara. Patronul Rapidului a asigurat că de acționariatul Rapidului.

„În decursul următorilor ani, a finanțat clubul respectiv din banii contribuabililor onești, furați de la statul român. Cu aceste sume importante, clubul a crescut ca un balon de săpun. Fără logică economică, fără fundație, fără viitor. Când balonul de săpun, logic, s-a spart, clubul a intrat în faliment, iar de atunci până acum, Timișoara a rămas fără echipă în Liga 1.

Această persoană este exponentul unei perioade în care fotbalul devenise sinonim cu: aranjamente, blaturi, evaziune fiscală și valize cu bani plimbate dintr-o localitate în alta. Exact ceea ce speram cu toții să nu se mai întample vreodată în fotbal sau în oricare alt sport. Va scriu dumneavostră acum despre această persoană, nu pentru ca as avea dorința de a intra într-un schimb de contre, ci pentru că acest om a început chiar să se autopropună acționar și investitor la Rapid.

„Niciodată persoane cu asemenea antecedente nu se vor apropia de Rapid”

Vreau să vă asigur pe dumneavoastră, fanii, susținătorii clubului, că niciodată persoane cu asemenea antecedente penale și cu un asemenea comportament nu se vor apropia de acționariatul clubului Rapid. Iar jucătorii noștri vor intra întotdeanuna în teren cu gândul de a învinge și de a-și apăra corect șansele pâna la ultima picătură de energie.

Întorcându-ne, totuși, la fotbal, nu putem decât să fim fericiți. Ne așteaptă o primavară plină de suspans și adrenalină. Avem șansa noastră de a arătă că putem să fim la fel sau chiar mai buni decât oricare dintre competitorii noștri din Play-Off. Felicitări echipei noastre și multă baftă în continuare!”, au fost cuvintele lui Dan Șucu într-un comunicat postat pe pagina oficială de Facebook a Rapidului.

Marian Iancu l-a pus la zid pe Dan Șucu în anul Centenarului: „Să joci în play-off cred că e prea puțin”

Marian Iancu l-a ironizat pe Dan Șucu l-a FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și l-a criticat atât pe Adrian Mutu, cât și pe fotbaliștii Rapidului. Fostul patron de la Poli Timișoara consideră că giuleștenii se implică prea puțin în strategia clubului deși în acest an vor sărbători Centenarul.

„Din punctul meu de vedere lotul Rapidului e consumat la maxim, nu are nicio rezervă neexploatată meci de meci, atinge maximum meci de meci, mai ales la meciurile de acasă, sunt turați, sunt forjați la maxim. Nu pot mai mult, e totul limitat. Nu au bancă de rezervă.

Au administrație care se califică la locul de muncă. Mutu ce să facă? Câte poate să facă și Mutu? Cu aceiași jucători turați la maxim, nu mai au rezervă neexploatată, nu mai poți cere mai mult de atât. Nu ai bancă de rezerve, nu vii cu nimic în plus. Când faci schimbări ți-e și teamă că nu vii cu nimic.

„Au făcut transferuri pentru obiectivul din 2043”

„Am văzut că s-au apucat să facă transferuri. Au făcut transferuri pentru obiectivul din 2043, dacă e să luăm de bază vârsta medie a campioanei ultimilor ani. E bine. E bine și lucrul ăsta, măcar știi că în 2043 ai un obiectiv. Asta dacă nu îi vinde. Că exista treaba asta, când apar tineri de valoare sunt și vânduți imediat. E condus corporatist din punct de vedere financiar.

Dacă am greșit în analiza mea, îmi cer scuze. Eu am spus, dacă nu exista Șucu sau un Șucu trebuia inventat pentru Rapid. Dar există și declarații care spun că anul ăsta, anul Centeranului, nici nu știu care e obiectivul, să joci în play-off cred că e prea puțin, să joci în cupele europene cred că e prea mult față de investițiile care s-au făcut. Ori dacă tu clamezi că la anul sau peste doi ani vrei să iei campionatul și tu nu te-ai apucat să îți construiești de acum un lot, care să joace împreună o anumită perioadă de timp, ca să poți să te duci spre obiectiv.

Tu te uiți în fața ta și vezi ceilalți competitori care an de an investesc și an de an își completează lotul de jucători și tu nu vezi decalajul tău câți timpi morți ai în urmă, atunci ai o problemă. Și atunci trebuie să spui ‘Domne, obiectivul nostru nu e pentru acum’. Sau ‘obiectivul e să construim un club care să se refinanțeze din toate punctele de vedere, mai puțin rezultatele sportive care o să vedem la ce nivel se plafonează’”, a declarat Marian Iancu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.