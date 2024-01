Dan Șucu, reacție uluitoare despre numirea lui Adi Mutu la CFR Cluj. „Va fi ciudat, dar destinul parcă vrea ca titlul să fie vișiniu”

Dan Șucu nu este deloc încântat de faptul că Andrea Mandorlini va fi înlocuit . Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA declarațiile patronului Rapidului.

Dan Șucu, surprins de venirea lui Adrian Mutu la CFR Cluj: „Asta e viața, ăsta e fotbalul”

Dan Șucu a oferit , emisiunea care e live pe în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30: „Nu-mi convine. Recunosc, nu-mi convine că Mutu se duce la CFR Cluj. Chiar mă gândeam cum e viața.

În vară era antrenorul Rapidului și-acum îl vom avea adversar. Da, e o situație ciudată, ca să zic așa, să jucăm împotriva lui Mutu, dar asta e viața, ăsta e fotbalul”.

Șucu l-a lăudat pe „Briliant” și a ținut să sublinieze încă o dată de ce nu a mai continuat în Giulești: „Vedeți dumneavoastră ce întorsături spectaculoase sunt de situație? Dar Mutu este un antrenor pe care eu l-am apreciat mereu. A făcut o treabă foarte bună.

Știți foarte bine că Mutu a plecat de la noi pentru că a avut o șansă să câștige foarte mulți bani, ceea ce nu puteam să-i oferim aici la Rapid. Iar noi am fost întotdeauna corecți cu cei cu care lucrăm. Niciodată nu le-am refuzat șanse, cum s-a întâmplat și cu Mutu, indiferent că lumea ne-a criticat pentru asta”.

Dan Șucu: „Este clar un plus pentru CFR. Mutu e un tehnician care cunoaște Rapidul”

Dan Șucu e convins că odată cu venirea lui Mutu cresc șansele la titlu ale ardelenilor: „Adi este un antrenor valoros și este clar un plus pentru CFR. Mergem înainte, nu avem ce să facem. Știți cum e… Până la urmă, părerea mea contează mai puțin. Mutu e noul antrenor al CFR-ului din ce-mi spuneți dumneavoastră și asta e tot ce contează.

Va fi ciudat să-l vedem în postura de adversar al Rapidului. Și mai e un lucru important, chiar dacă s-au schimbat mulți jucători la noi. Mutu totuși e un tehnician care cunoaște Rapidul. De-aia v-am spus că sincer nu prea îmi convine că s-a dus la CFR.

Chiar vorbeam cu colaboratorii mei. Nu știu, cumva ombilical sau e o chestie de destin, am început să fim foarte legați de CFR Cluj, apropo de faptul că am transferat jucătorii de la CFR Cluj, cu Mutu, fost antrenor al Rapidului, care se duce și pregătește CFR-ul…”.

La început de an, patronul Rapidului are o singură dorință: „Deci parcă e o chestiune de destin și cred că destinul vrea ca în acest an echipa care să câștige campionatul să fie vișinie. Noi sperăm ca această echipă vișinie să înceapă cu Rapid, dar eu cred că este anul vișiniului în fotbalul românesc în 2024”.

Dan Șucu, declarații spectaculoase după venirea lui Mutu la CFR Cluj