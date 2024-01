Detaliile contractului lui Adrian Mutu la CFR Cluj. Salariu record pentru SuperLiga. Exclusiv

Adrian Mutu este noul antrenor al celor de la CFR Cluj, conform , scor 0-1. FANATIK a aflat detaliile contractului pe care “Briliantul” îl va avea în Gruia.

Ce salariu va avea Adrian Mutu la CFR Cluj

FANATIK a aflat că Adrian Mutu și staff-ul său vor încasa lunar la Cluj 35.000 de euro în total. În comparație, la Rapid fostul atacant al naționalei câștiga 12.000 de euro pe lună. La Cluj, va păstra culorile din Giulești, dar va avea obiective mai mari decât la Rapid.

Mutu va semna un contract pe doi ani și jumătate și va avea ca obiectiv să prindă unul dintre primele două locuri. Finanțatorul Neluțu Varga i-a trasat misiunea de a califica echipa sezonul viitor în grupele Europa League.

Mutu a ajuns la Cluj și a făcut programul echipei

“Briliantul” și-a intrat imediat în rol. Din informațiile FANATIK, deja a ajuns la Cluj și a făcut programul echipei pentru meciul cu FC Voluntari, din etapa a 23-a a SuperLigii.

În vârstă de 45 de ani, Mutu s-a despărțit recent de Neftchi Baku, echipă pe care o preluase în iulie 2023. În Azerbaijan, Mutu avea un salariu de aproximativ .55.000 de euro pe lună.

CFR Cluj este pe locul 2 în SuperLiga, la egalitate de puncte cu Rapid. Dacă va câștiga cu UTA, FCSB se va distanța la 11 puncte de ardeleni. În primul meci din 2024, .

Neluțu Varga, plin de nervi după eșecul cu Botoșani

Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, n-a mai rezistat după înfrângerea de la Botoșani și a anunțat imediat despărțirea de italianul Andrea Mandorlini.

“Nu vreau să ajung să mă bat la play-off. Eu vreau să mă bat la titlu. I-am dat o grămadă de șanse, dar s-a terminat. Adi Mutu este numele viitorului antrenor. Cu Adi am discutat și anul trecut, înainte de meciul cu U Cluj. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama lui, noi am bătut cu 4-0 și am zis să nu schimb antrenorul după o victorie la scor.

O să discutăm cu el (n.r. – Mandorlini) să o încheiem. Cred că nu e în stare să transmită mesajul în vestiar. Nu cred că avem echipă rea, dar e o problemă de comunicare din partea lui. Nu pot să contest modul în care pregătește echipa, dar nu mai pot. Nu am arătat nimic astăzi.

Nu are nicio scuză! Venise din cantonament. A avut toate condițiile acolo. Terenuri, tot. Totul a fost cum a cerut. Salariile sunt la zi. Tot ce a cerut i-am adus. Nu mai pot, îmi doresc altceva de la echipă!”, a declarat Varga, potrivit .