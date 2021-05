Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 atac extrem de dur la adresa lui Clotilde Armand: “A coordonat toată acțiunea de fraudare”

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, a lansat miercuri, la Antena 3, un atac extrem de dur la adresa lui Clotilde Armand, actualul primar de sector, în contextul în care validitatea alegerilor locale de anul trecut este pusă sub semnul întrebării, declarând: “ea a coordonat toată acțiunea de fraudare”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Voturile de la alegerile din Sectorul 1 au fost renumărate în urma unei solicitări a unui procuror de la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Marcel Ciolacu a declarat în urmă cu câteva săptămâni faptul că actualul primar, Clotilde Armand, a pierdut alegerile locale și că va strânge semnături pentru a organiza un referendum prin care să se reorganizeze alegeri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniel Tudorache, atac dur la adresa lui Clotilde Armand: “A coordonat toată activitatea de fraudare”

Daniel Tudorache: “Dacă referatul SIIJ va fi prezentat în următoarele zile și ne va spune clar că a fost fraudă, e primul caz în România, atunci clar vom merge în instanță.”

Mihai Gâdea: “În momentul acesta dumneavoastră sau cineva din echipa dumneavoastră aveți date despre cine a fost implicat în această fraudă?”

ADVERTISEMENT

Daniel Tudorache: “Nu, nu am informații și nu este normal să am, am încercat să aflu de la ziarisți, eu cred că ei sunt cel mai bine informații.”

Mihai Gâdea: “Credeți că doamna Clotilde Armand a știut despre această fraudă sau știe?”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniel Tudorache: “Haideți să vă spun ceva, în noaptea când dumneavoastră ați prezentat ce persoane se perindau în jurul acelui birou electoral de sector, doamna Armand era afară și își urmărea colegii care veneau cu rucsacul. Eu consider că ea a coordonat toată acțiunea.

Sunt convins că jandarmii, care aveau obligația să păzească biroul, nu au făcut-o. Reprezentantul PSD-ului s-a dus să vadă ce se întâmplă, i s-a spus că nu are voie să intre în acel birou pentru că a fost depistat un caz de Covid și că mâine ni se va spune ce este de făcut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dar, la mai puțin de o oră, se vedea cum reprezentanții USR ieșeau cu ruscacul din acel birou de sector.”

Mihai Gâdea: “Dacă alegerile se dovedește că au fost fraudate, veți candida din nou?”

ADVERTISEMENT

Daniel Tudorache: “Dacă cetățenii sectorului unu își doresc asta, o voi face.”